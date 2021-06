Streit um Altarbild : Darf man die Gottesmutter in Jeans zeigen?

Ein Altarbild im Sauerland zeigt die Himmelfahrt Mariens in einer modernen Interpretation – und hat eine Debatte entfacht. Vor allem die Maria in Jeans und Rollkragenpullover erhitzt die Gemüter.

Das Altarbild des Künstlers Thomas Jessen in der St.-Clemens-Kirche in Drolshagen im Sauerland hat eine Kontroverse ausgelöst. Bild: dpa

Pastor Markus Leber steht im Mittelgang von St. Clemens und fragt sich immer noch, aber immerhin schon zunehmend weniger besorgt, was seiner Gemeinde da eigentlich gerade widerfährt. Komplett ausgebucht war der Vortrag, den der Maler Thomas Jessen eben gehalten hat, weshalb in aller Eile ein zweiter Termin angesetzt wurde. Bis dahin ist noch mehr als eine halbe Stunde Zeit – trotzdem sichern sich schon wieder die Ersten ihren coronakonformen Platz. „Wer hätte gedacht, dass ein Altarbild heutzutage so großes Interesse erzeugt?“, sagt der Pfarrer.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen.



Das am Pfingstmontag bei einer feierlichen Altarweihe enthüllte 4,10 Meter hohe und fünf Meter breite Altarbild ist ein Statement. Wann kommt es noch vor, dass Gemeinden ein solch monumentales Werk in Auftrag geben? In einer Zeit, da der von multiplen Krisen geschüttelten katholischen Kirche in Scharen die Gläubigen davonlaufen, vertraut der Kirchenvorstand im sauerländischen Drolshagen auf die Kraft der frohen Botschaft und setzt mit dem Flügelaltar ein selbstbewusstes Zeichen, um weit in die Zukunft zu wirken.