Hochzeit von Meghan und Harry : Wer brachte wen zum Weinen?

Am Ende saß Meghan schluchzend auf dem Fußboden. So viel zumindest scheinen wir zu wissen über die Brautjungfernkleidaffäre, die eher eine Blumenmädchenkleid­affäre war. Prinz Harry schildert sie recht ausführlich in seinen Memoiren „Reserve“ („Spare“), und er hielt die Sache damals, im Mai 2018, als er Meghan Markle heiratete, „für keine Katastrophe“, wie er schreibt: „,Schlicht ein Missverständnis‘, sagte ich mir.“ Zumal seine Schwägerin Catherine am nächsten Morgen vorbeikam, mit Blumen und einer Karte, die besagte, wie leid es ihr tue.

Was war passiert? Es war vier Tage vor der Hochzeit, als Catherine sich bei Meghan meldete, um ihr zu sagen, dass Töchterchen Charlotte geweint habe, weil ihr Kleid – die Dreijährige war eines der Blumenmädchen, in Harrys Buch wird sie als Brautjungfer bezeichnet – für die Hochzeit „zu weit, zu lang, zu bauschig“ sei.

Der Schneider, antwortete Meghan, stehe im Kensington-Palast bereit, um die Kleider, wenn es nötig sei, zu ändern. „Nein, die Kleider müssen alle neu angefertigt werden“, soll Catherine verlangt haben. So ging es noch eine Weile hin und her, und am Ende fand Harry seine Meghan schluchzend auf dem Fußboden vor. Ursprünglich gab es Berichte, Catherine und nicht ­Meghan habe geweint. Doch das hat Harry inzwischen korrigiert, und der Palast schweigt dazu natürlich.

Nun hat sich aber erstmals der Schneider, der namentlich in Harrys Buch verewigt ist und darum auch das Bedürfnis hatte vorzutreten, zu dem Vorfall geäußert. Den Streit habe er nicht mitbekommen, aber dass Bräute vor der Hochzeit weinten, sei bei all dem Stress ja nichts Ungewöhnliches, sagte Ajay Mirpuri der „Daily Mail“. Aber er bestätigte, dass alle sechs ­Blumenmädchenkleider, die von der Britin Clare Waight Keller, der damaligen Chefdesignerin des Pariser Modehauses Givenchy, gefertigt wurden, nicht gepasst hätten.

Er und seine Mitarbeiter hätten vier Tage lang rund um die Uhr daran gearbeitet, um die Situation zu retten. „Ich bin ein Royalist“, so der 45-Jährige, „und ich wollte mit meinem kleinen Atelier alles dafür tun, um die königliche Familie zufriedenzu­stellen.“ Mirpuri bedauert, dass die Hochzeit durch diese Affäre überschattet wurde. „Worüber stattdessen gesprochen werden sollte, ist, dass die sechs Blumenmädchen fabelhaft aussahen.“