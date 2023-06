Anachronistisch und nicht neutral genug: Ein italienischer Alpinist hat bei einer Debatte an einer Universität neue Gipfelkreuze in Frage gestellt – und damit Entrüstung hervorgerufen.

In Italien ist eine Debatte über die Gipfelkreuze in Alpen entbrannt. Auslöser war der Bericht auf der vom Italienischen Alpenverein (CAI) betriebenen Internetseite „Lo Scarpone“ über eine Diskussionsveranstaltung an der Katholischen Universität Mailand vom 22. Juni. Bei der Debatte äußerte der Publizist und Alpinist Marco Albino Ferrari die Ansicht, es sei heute „nicht mehr zeitgemäß, neue Gipfelkreuze aufzustellen“. So jedenfalls referierte Pietro Lacasella, Verantwortlicher für die Website, die Aus­sagen Ferraris, der seinerseits seit acht Monaten für die Publikationen des CAI verantwortlich zeichnet.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom.

Lacasella wendet sich in seinem Beitrag namens des CAI gegen die Entfernung bestehender Gipfelkreuze. Dies wäre unangebracht, weil es einem „Auslöschen einer Spur unseres Weges“ gleichkäme, einem „Entfernen eines Fußabdrucks, den wir betrachten müssen, um die Gegenwart bewusster erleben zu können“. Die Aufstellung neuer Gipfelkreuze sei ­jedoch anachronistisch, weil man Berggipfel heute als „neutralen Boden“ betrachten müsse, auf dem „sich Kulturen annähern können, die weit voneinander entfernt sein mögen, die jedoch die gleiche Würde haben“.

Italien wandele sich rasch von einem christlich geprägten Land „zu einem Staat laizistischer Tradition, und das gilt auch für die Berge“. Deshalb stehe das Kreuz heute „nicht mehr für eine gemeinsame Perspektive, sondern für eine partielle Vision“, schreibt Lacasella. Zugleich bekräftigt er, dass der CAI bestehende Kreuze nicht nur „mit Respekt“ behandele, sondern sich darüber hinaus um deren Reinigung und Instandhaltung kümmere.

Ministerin: „Hände weg von unseren Gipfelkreuzen!“

Tourismusministerin Daniela Santanchè von der rechtskonservativen Partei Brüder Italiens reagierte entrüstet und bezeichnete die Einlassungen Ferraris und Lacasellas als „gegen unsere Prinzipien, unsere Kultur und unsere Identität“ gerichtet. Sie forderte „Hände weg von unseren Gipfelkreuzen!“, obschon deren Entfernung von den beiden Vertretern des CAI nicht zur Debatte gestellt worden war. Vizeregierungschef und Verkehrs­minister Matteo Salvini von der rechtsnationalen Lega twitterte gar: „Ihr müsst über meine Leiche gehen, wenn ihr auch nur ein einziges Gipfelkreuz entfernen wollt.“

Angesichts der Aufregung ruderte CAI-Präsident Antonio Montani zurück. In einer Mitteilung vom Sonntag heißt es, die Frage der Gipfelkreuze sei noch nie bei einer Vorstandssitzung besprochen worden, noch viel weniger habe der CAI dazu offiziell Stellung bezogen. Montani distanzierte sich von den „persönlichen Erklärungen“ der CAI-Mitarbeiter und entschuldigte sich bei den Ministern für die „durch Presseveröffentlichungen verursachten Missverständnisse“.

In den Alpen gibt es 327 Gipfelkreuze. Einige stehen schon seit Jahrhunderten auf den höchsten Erhebungen, andere erinnern an Gefechte und Schlachten im Ersten Weltkrieg, namentlich in den Dolomiten, im Ortler-Adamello-Gebiet, auf der Hochebene von Asiago, in Pasubio und am Monte Grappa.