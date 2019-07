It’s probably me - Sting

Sting beim Barbier : It’s probably me - Sting

Sting und Barbier Hüssein Jumaa Abdulla in Hagi’s Barber Shop in Düsseldorf Bild: dpa

Es ist viel los in Hagi`s Barbier Shop heute. Bevor die Interviewfragen gestellt werden können, wird erst noch ein Kunde bedient, denn der ist hier König, egal wer er ist. Während ich auf den Besitzer Seaver Rada warte und die Gäste auf ihren Termin, spielt im Hintergrund „September“ von Earth, Wind & Fire. Am Montag lief hier Sting - er durch die Tür und sein Lied über die Anlage.

Was genau ist passiert?

Sting kam mit einem Kollegen ungefähr um 11.30 Uhr rein und wollte sich den Bart machen lassen. Der nächste freie Termin war aber erst um 16.30 Uhr. Also habe ich gefragt, ob das in Ordnung wäre. Sie sagten aber, dass er dann schon auf dem Weg nach Lyon ist, weil da morgen ein Konzert von ihm ist. Wir haben eine andere Lösung gefunden und zwar in der Pause vom Store Manager Hüssein (Jumaa Abdulla), weil wir dachten es wäre sehr dringend. Zu dem Zeitpunkt wussten wir aber noch nicht, dass das Sting ist. Als er dann zum Termin um 13.30 Uhr wiederkam, habe ich mir das Gesicht nochmal angeguckt und ein aktuelles Google Bild rausgesucht. Ich kannte ihn nur von Musikvideos von früher, wo er ganz blond war. So einen grauen Bart hatte ich bei ihm noch nie gesehen. Ich habe die aktuellen Bilder verglichen und realisiert, dass er das ist.

Was war denn für Sie der ausschlaggebende Moment zu denken „vielleicht könnte er es sein“?

Sein Gitarrist war hier vor zwei Wochen mit einer Begleiterin. Die haben eine halbe Stunde gewartet und auch Fotos gemacht, die sie an Sting geschickt haben. Wir haben Kaffee getrunken und Smalltalk gehalten und er sagte, er ist beruflich hier und dass er der Gitarrist von Sting ist. Ich habe mit einem anderen Mitarbeiter geschwärmt, wie es wäre, wenn Sting selber kommt, aber wir haben das für utopisch gehalten. Wir haben danach die ganze Zeit Sting gespielt. Er hat bestimmt besseres zu tun bei den eng getakteten Tour Daten, dachten wir. Und dann war er doch hier. Ich habe „Shape of my Heart“ laufen lassen im Laden und er hat ganz leise gesagt „That’s me“ und ich habe Gänsehaut bekommen, weil ich wusste, dass das wirklich Sting ist.

Haben Sie sich nicht getraut ihn einfach zu fragen?

Als ich erkannt habe, dass er es ist, lag er mit Rasierschaum im Gesicht schon unterm Messer. Also das heißt ich hätte nicht wirklich mit ihm reden können, deswegen habe ich gedacht, ich lasse einfach das Lied laufen und wenn er darauf reagiert, dann weiß ich, dass er es ist.

Warum haben Sie sich für dieses Lied entschieden?

Das ist mein Lieblingslied von ihm.

Konnten Sie sich mit ihm unterhalten?

Als er fertig war mit der Rasur, hat es ihm so gut gefallen, dass er sich auch noch die Haare hat schneiden lassen. Beim Haarschnitt war es dann kein Problem sich zu unterhalten. Dann bin ich zu ihm rübergegangen und wir haben geredet. Er hat erzählt, dass er ein Konzert in Bonn ausfallen lassen musste, weil seine Stimme angeschlagen war, er konnte auch nur ganz leise reden. Und er sagte, dass er weiter nach Lyon fährt und dort einen Auftritt hat. Über Musik haben wir uns in erster Linie unterhalten, über „Desert Rose“, auch ein altes Lied von ihm.