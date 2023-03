Der britische König Charles III. (links) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Mittwoch in Berlin Bild: EPA

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Besuch des britischen Königs Charles III. als Bestätigung der engen historischen Verbindungen zwischen Deutschland und Großbritannien gewürdigt. Dass die erste Auslandsreise von Charles als König nach Deutschland führe, sei „eine großartige persönliche Geste“ und „zugleich ein wichtiges Zeichen für die deutsch-britischen Beziehungen“, sagte Steinmeier am Mittwoch bei einem Empfang in Schloss Bellevue.

Der Bundespräsident erinnerte daran, dass die damalige britische Premierministerin Theresa May am 29. März 2017 Großbritanniens Austrittsersuchen bei der EU eingereicht habe. „Heute, auf den Tag genau sechs Jahre, nachdem Großbritannien den Austritt aus der Europäischen Union begann, schlagen wir ein neues Kapitel auf. Gemeinsam, als Freunde und Partner, schauen wir jetzt nach vorn“, sagte Steinmeier.

Bei dem Empfang ging es um das Thema Nachhaltigkeit. Steinmeier erinnerte in diesem Zusammenhang an das jahrzehntelange Engagement von Charles für Umweltschutz. Dessen Teilnahme an der Veranstaltung sei daher auch „eine Botschaft an die Bürgerinnen und Bürger“, dass Großbritannien und Deutschland gemeinsam „die dramatische Dringlichkeit im Kampf gegen den Klimawandel“ sähen, sagte der Präsident. Die nächsten Jahre forderten „eine enorme Kraftanstrengung“. Deutschland müsse noch „deutlich mehr tun“.

Mehr zum Thema 1/

Zuvor war Charles von Steinmeier am Brandenburger Tor mit militärischen Ehren offiziell begrüßt worden. Der Staatsbesuch des Königs und seiner Ehefrau Camilla dauert drei Tage und führt das Paar bis Freitag auch nach Brandenburg und Hamburg. Am Mittwochabend findet in Steinmeiers Berliner Amtssitz Schloss Bellevue ein Staatsbankett zu Ehren des Monarchen statt.