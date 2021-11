Franzose steht auf Ballon : „Ich kochte vor Hitze“

Aktualisiert am

Rémi Ouvrard hat einen Stunt in luftiger Höhe vollführt. Der Franzose übertrifft bei seiner Aktion in 4000 Metern Höhe sogar seine eigenen Erwartungen – trotz Problemen mit dem Sauerstoff.

Für einen guten Zweck hat ein 28 Jahre alter Franzose einen waghalsigen Weltrekord aufgestellt: Auf der Spitze eines Heißluftballons stehend erreichte Rémi Ouvrard eine Höhe von insgesamt 4016 Metern. Gesteuert wurde der Ballon von seinem Vater, der bei einer Höhe von 3500 Metern wegen der rasch abnehmenden Sauerstoffkonzentration nervös wurde – doch sein Sohn wollte von einer Umkehr nichts wissen.

Die Wetterbedingungen im westfranzösischen Châtellerault, von wo aus Ouvrard am Mittwoch seinen Rekordversuch startete, seien einfach „perfekt“ gewesen, sagte er hinterher. Zudem habe er die Kälte in seinem Astronautenanzug und auf dem warmen Ballon nicht gespürt: „Ich kochte vor Hitze“. Mit Hilfe eines Selfie-Sticks nahm er sich während des ersten Teils seines Fluges auf und postete das Video live in den Online-Medien.

Seinen Stunt vollführte der Mann für die jährliche Spenden-Gala im französischen Fernsehen, den sogenannten Téléthon. Mit ihm brach er seinen eigenen Rekord aus dem Jahr 2019 um Längen – damals hatte er auf dem Ballon stehend eine Höhe von 1217 Metern erreicht. Eigentlich wollte Ouvrard dieses Mal 3637 Meter erreichen – was der Telefonnummer der Spendenkampagne entspricht.