Zelte von Bergsteigern im Everest-Basislager in der Mount Everest-Region im Solukhumbu-Distrikt, am 12. April 2023. Bild: AFP

70 Jahre nach der Erst­besteigung des Mount Everest durch Edmund Hillary aus Neuseeland und den Nepalesen Tenzing Norgay Sherpa im Jahr 1953 steht dem mit 8848 Meter höchsten Berg der Erde im Jubiläumsjahr eine weitere Rekordsaison bevor.

Beobachter wie der amerikanische Blogger und Bergsteiger Alan Arnette rechnen mit etwa 400 Genehmigungen, die an ausländische Bergsteiger ausgegeben werden. Andere wie Mingma Sherpa von der Agentur Seven Summit Treks gehen sogar von fast 500 Frauen und Männern aus, die ihr Gipfelglück an dem Berg suchen wollen. Im vergangenen Frühjahr gab das Tourismusministerium in Kathmandu 325 Permits aus.

Bisheriges Rekordjahr war 2021 mit 409 Permits

Der Ukrainekrieg hielt damals unter anderen Bergsteiger aus Russland, der Ukraine, Polen und anderen europäischen Ländern von einer Everest-Expedition ab. Im bisherigen Rekordjahr 2021 hatte das Ministerium 409 Permits ausgestellt.

„Ich erwarte in diesem Jahr für die Südseite einen neuen Rekord bei den Permits, vor allem weil Chinesen seit 2019 erstmals wieder kommen können“, sagt Lukas Furtenbach. Der Innsbrucker ist mit seinem Unternehmen Furtenbach Adventures der größte europäische Expeditionsveranstalter am Everest. Nachdem China die Corona-Reisebeschränkungen aufgehoben hat, wird eine große Gruppe chinesischer Bergsteiger in Nepal erwartet.

Zwar gibt es auch auf der tibetischen Nordseite des Bergs eine chinesische Expedition, Ausländer sind dort aber im vierten Jahr in Folge nicht zugelassen. Und Chinesen dürfen von Tibet aus nur aufsteigen, wenn sie schon einen Achttausender bestiegen haben. Daher weichen viele Chinesen auf die nepalesische Südseite aus – dort bedarf es keiner derartigen Erfahrungen.

Laut der Zeitung „Kathmandu Post“ schließen offizielle Stellen nicht aus, dass es in dieser Saison zu langen Schlangen auf dem Everest-Südgrat kommen wird. „Alles hängt vom Wetter ab. Wenn das Wetterfenster lang ist, werden die Schlangen am Everest kurz sein“, wird ein Mitarbeiter des Tourismusministeriums zitiert.

Um Staus zu vermeiden, rät er Expeditionen, pro Tag nur eine bestimmte Zahl von Teilnehmern auf den Weg zu schicken. Es sei an den Veranstaltern, die Massen zu regulieren.

Wenngleich die Saison noch nicht richtig begonnen hat und die sogenannten Icefall-Doctors, die die Aufstiegsroute mit Fixseilen und Leitern begehbar machen, wohl erst Anfang Mai den Gipfel erreichen werden, hat ein schwerer Unfall deutlich gemacht, dass beim Aufstieg über den Südsattel nicht zu unterschätzende Gefahren lauern. Am 11. April begruben die Eismassen eines zusammenbrechenden Eisturms Pemba Tenzing Sherpa, Lakpa Rita Sherpa und Dachhiri Sherpa unter sich. Die Suche nach ihnen blieb erfolglos.

Die Hochträger, die aus dem Dorf Thame stammten, der Heimat vieler Everest-Sherpas, trugen Lasten zur Ausstattung der Hochlager durch das Gewirr von Spalten und Eistürmen am Khumbu-Eisbruch zwischen dem Basislager und dem ersten Hochlager, als ein Eisturm in der Nähe kollabierte.

Auch an der Annapurna (8091 Meter) gab es bereits einen Todesfall: Der nordirische Bergsteiger Noel Hanna wurde auf 7100 Meter Höhe in seinem Zelt tot aufgefunden. Der erfahrene Bergführer hatte bereits zehnmal mit Flaschensauerstoff den Gipfel des Mount Everest erreicht.