Prominente trauern um Königin : „Danke für alles, Ma'am.“

Elton John singt ein letztes Lied für Königin Elisabeth II. am Donnerstagabend in Toronto. Bild: AP

Bei Elton Johns Konzert im kanadischen Toronto war Königin Elisabeth II. wenige Stunden nach ihrem Tod noch einmal so zu sehen, wie die meisten sie wohl in Erinnerung behalten werden. Während John auf der Bühne des Rogers Centre an „Anmut, Anstand und aufrichtige Wärme“ der Monarchin erinnerte, strahlte sie überlebensgroß von zwei Leinwänden: in lavendelfarbenem Blazer samt Diamantbrosche, blumen­geschmücktem Hut und offenem Lächeln. „Ich bin 75, und sie war mein ganzes Leben lang bei mir. Ich bin sehr traurig, dass sie es nun nicht mehr ist“, ließ der britische Sänger einige Zehntausend Fans vor der Bühne wissen. John, der eine enge Beziehung zum Königshaus pflegt, war im Frühjahr 1998 für seine Verdienste um Musik und wohltätige Zwecke wie die Aids-Forschung von der Königin geadelt worden. Ein Jahr zuvor hatte er Diana, Princess of Wales, die erste Ehefrau des neuen Königs Charles III., nach deren Unfalltod mit dem Titel „Candle In The Wind (Goodbye England’s Rose)“ geehrt. Auch für Königin Elisabeth II. hatte John einen musikalischen Abschied vorgesehen. Nachdem er den Angehörigen sein Beileid ausgesprochen hatte, sang er „Don’t Let The Sun Go Down On Me“, auch eine Erinnerung an die Ära von Königin Viktoria und das damals beliebte Sprichwort von dem Reich, in dem die Sonne nie untergeht.

In Hollywood brachen derweil alle Social-Media-Dämme. „Danke, Ihre Majestät die Königin. Sie hat ihr Leben dem Land und dem Dienst an den Menschen gewidmet“, schrieb die Sängerin Diana Ross und erinnerte an ihren Auftritt beim Thronjubiläum Anfang Juni. Auch Barbra Streisand, Oscar-Preisträgerin mit mehr als 60 Jahren Bühnenerfahrung, hatte die Königin getroffen. „Sie war für uns alle eine Konstante. Überall auf der Welt respektiert“, ließ die Schauspielerin und Sängerin neben einem Foto wissen, das sie 1975 bei der Premiere des Films „Funny Girl“ mit der Königin zeigte.

„Sie war ein Leitbild“

Stars wie Dua Lipa und Hailey Bieber verzichteten auf viele Worte und posteten Schwarzweißbilder aus den jüngeren Jahren der Verstorbenen. Die Schauspielerin und Moderatorin Whoopi Goldberg, die in der amerikanischen Unterhaltungsbranche als eher hartgesotten gilt, gab sich bei Twitter ungewohnt emotional. Vor 13 Jahren sei „Queen Elizabeth“ bei der Benefizgala Royal Variety Performance unerwartet auf Goldberg zugegangen. „Ich war ein amerikanisches Kind aus einer Sozialwohnung und fand mich in der Gesellschaft der Königin von England wieder. Ich war platt“, erinnerte sich die New Yorkerin, die in den gefürchteten Chelsea-Elliott-Houses aufwuchs.

Im Ausland werde die große Trauer um die Königin vielleicht als seltsam empfunden, schrieb die Erfinderin von Zauberlehrling Harry Potter, J. K. Rowling (57), auf Twitter. „Aber Millionen empfanden Zuneigung und Respekt für die Frau, die 70 Jahre lang ihre verfassungsmäßige Rolle ohne Klagen erfüllte.“ Die Queen habe sich wie ein roter Faden durch das Leben der meisten Briten gezogen. „Sie wurde zu einem dauerhaften, positiven Symbol für Großbritannien in der ganzen Welt.“

Auch Papst Franziskus äußerte sich „zutiefst betrübt“ über den Tod der britischen Königin. In einem Telegramm an den neuen König Charles III., über das das kirchliche Nachrichtenportal „Vatican News“ am Donnerstagabend berichtete, würdigte das katholische Kirchenoberhaupt den „unerschütterlichen Glauben“ der Queen. Ihr Leben sei „vom Dienst am Wohl der Nation und des Commonwealth“ bestimmt gewesen. Dabei habe sie „ein Beispiel an Pflichterfüllung“ gegeben.

„Ein unvergleichliches Vermächtnis“

Die britische Schauspielerin Helen Mirren, die für ihre Verkörperung der Königin in dem 2006 erschienen Film „Die Queen“ erklärte, sie sei „stolz, eine Elisabethanerin“ zu sein. „Wir trauern um eine Frau, die, mit oder ohne Krone, der Inbegriff von Vornehmheit war“, fügte sie hinzu. Daniel Craig, Star der James-Bond-Filmreihe, bekräftigte in einer Stellungnahme, die Queen werde „schwer vermisst“ werden. Craig, der während der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in London 2012 gemeinsam mit Elisabeth in einem Sketch aufgetreten war, erklärte, die Königin hinterlasse ein „unvergleichliches Vermächtnis“.

Mode-Ikone und Ex-Spice-Girl Victoria Beckham schrieb auf Twitter von einem „sehr traurigen Tag für die ganze Welt“. Die Königin werde für ihre „unerschütterliche Loyalität und Hingabe“ in Erinnerung bleiben. Sängerin und Schauspielerin Barbra Streisand schrieb auf Instagram, Königin Elisabeth II. sei „weltweit respektiert“ gewesen.

Komponist Andrew Lloyd Webber nannte Elisabeth II. in einer Mitteilung „den festen Anker“ Großbritanniens und des Commonwealth sowie „eine Inspiration für die Welt“. Die amerikanische Pop-Ikone Cher erinnerte sich an ihre Begegnung mit der Königin: „Ich war in einer langen Schlange von Leuten, die darauf warteten, sie zu treffen. Dennoch fragte sie mich relevante Fragen, als sie zu mir kam, und schien wirklich interessiert daran, mit mir zu sprechen.“ Elisabeth II. habe einen „tollen Sinn für Humor“ gehabt, fügte sie hinzu.

Sogar fiktive Persönlichkeiten stimmten in den Chor der Würdigungen ein: Der aus britischen Kinderbüchern bekannte Bär Paddington, der in einem Video zum 70. Thronjubiläum der Queen mit derselben Tee trank, schrieb in einer Nachricht auf Twitter: „Danke für alles, Ma'am.“