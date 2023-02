Als erste deutsche Großstadt wird Stuttgart ihren etwa 16.000 Mitarbeitern das 49-Euro-Ticket bezahlen. Das sieht ein neuer Aktionsplan der Stadt zur nachhaltigen Mobilität vor. Köln und München planen Ähnliches. Die jährlichen Kosten hierfür beziffert die Stadt auf 11,6 Millionen Euro. Das kostenlose Ticket soll ein Beitrag zur Personalgewinnung sowie zur ökologischen Verkehrswende sein.

„Die Stadt wird für alle städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Kosten in Höhe von 49 Euro für das Deutschlandticket vollständig übernehmen“, sagte der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) der F.A.Z. Anders als eine Arbeitgeber-Zulage sei das kostenlose ÖPNV-Ticket steuerfrei. Nopper weist vor allem auf die Vorzüge der Erstattung für die Personalrekrutierung hin: „Wer bei der Stadt schafft mit Elan, fährt kostenfrei mit Bus und Bahn.“

Die Einführung des 49-Euro-Tickets werde die Ertragsmodelle der städtischen Nahverkehrsgesellschaften aber nachhaltig verändern. Für den Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) rechnet die Stadt mit Mindereinnahmen von 80 Millionen Euro pro Jahr. Der VVS nimmt mit Fahrpreisentgelten pro Jahr etwa 500 Millionen Euro ein und ist schon jetzt defizitär.

Nopper fordert vom Bund, Einnahmenausfälle zu übernehmen

Die bisher übliche Querfinanzierung des öffentlichen Nahverkehrs durch die Stadtwerke ist künftig kaum noch möglich, weil diese so stark in die Energiewende investieren müssen. Der Bau neuer Linien wird damit noch schwerer zu finanzieren. Nopper sagte zum 49-Euro-Ticket: „Voraussetzung ist freilich, dass der Bund und die Länder die Einnahmenausfälle vollständig und dauerhaft übernehmen.“ Derzeit werden die durch das Ticket entstehenden Defizite nur nach dem Rettungsschirmverfahren in den nächsten zwei Jahren ausgeglichen.

Die Stadt Stuttgart sieht sich, anders als noch vor fünf Jahren, bei der Verkehrsentwicklung auf einem guten Weg: 2022 seien erstmals an allen Messstellen der Stadt keine erhöhten Stickstoff­dioxid-Werte mehr gemessen worden. Nach einer bundesweiten Stau-Studie belege Stuttgart jetzt Platz 13 und führe die Statistik nicht mehr an. Die Bürger erledigen heute ihre Wege wesentlich häufiger zu Fuß und noch häufiger mit dem Rad: Trotz der ungünstigen Topographie und dank des Booms der Elektroräder legen die Stuttgarter im Vergleich zum Jahr 2000 dreimal so viele Weg­strecken mit dem Rad zurück. Nopper sieht in den neuen Daten auch einen Beleg dafür, dass Stuttgart den Ruf als „Feinstaub- und Stau-Hauptstadt“ Deutschlands überwunden hat.

Stadt von Daimler und Porsche geprägt

In der weiterhin von den Autoherstellern Daimler und Porsche sowie vielen Zulieferern geprägten Landeshauptstadt macht sich die hohe Dienstwagenquote bezüglich der Verkehrswende positiv bemerkbar: Der rasche Flottenaustausch führt zu einem hohen Anteil von Fahrzeugen mit Batterieantrieb (neun Prozent, landesweit nur drei Prozent).

Der Beitrag des emissionsfreien Autoverkehrs zur CO 2 -Reduktion in Stuttgart ist allerdings geringer als häufig angenommen: Nach einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey kann durch die Umstellung auf batterieelektrische Antriebe nur eine CO 2 -Reduktion von 14 Prozent erreicht werden, 84 Prozent der CO 2 -Reduktion hängen von der Strom- und Wärmeproduktion ab, die in Stuttgart noch stark von der Kohleverstromung abhängig ist.

Das Autonutzungsverhalten entwickelt sich in den Innenstadtbezirken anders als in den bevölkerungsreichen Außenbezirken: In der Innenstadt kommen auf 1000 Einwohner nur 240 Fahrzeuge, in den Außenbezirken sind es nur 546 pro 1000 Einwohner.