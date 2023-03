Aktualisiert am

Die Frau des britischen Königs sendet beim Staatsbesuch in Deutschland einen Gruß an die verstorbene Queen. Und setzt mit ihrer Schmuckwahl ein Zeichen für Gelassenheit.

Camilla und Charles III. am Mittwoch am Berliner Flughafen Bild: dpa

Ein wenig Elisabeth darf beim ersten Staatsbesuch von Charles III. und seiner Frau Camilla nicht fehlen: Und sei es nur eine Brosche. Allerdings ist es ein besonderes Schmuckstück, das Camilla am Mittwochnachmittag in Berlin an ihrem türkisfarbenen Mantel des britischen Designers Bruce Oldfield trug.

Die kaum 16 Jahre alte Prinzessin Elisabeth bekam die Brosche, die mit Diamanten und sechs Türkisen besetzt ist, von ihrer Großmutter, Queen Mary, 1942 zur Konfirmation geschenkt. Auch als Königin trug sie später gerne Türkise – als Zeichen der Gelassenheit, wie es heißt. Der Schmuckstein steht aber auch für Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen. Und für Lebensfreude sowie gute Laune.

Camilla schätzt ebenfalls den eher unscheinbaren Stein, der farblich perfekt zu ihrem Mantel und ihrem Hut passt, den – wie so oft im britischen Königshaus – der Modist Philip Tracey entworfen hat. Auch ihre Ohrringe mit großen Perlen könnten einst von Camillas Schwiegermutter getragen worden sein. Elisabeth liebte Perlen.

Mehr zum Thema 1/

Charles hingegen hielt sich farblich eher zurück. Zum schwarzen Mantel trug er eine Krawatte mit blauen Rauten, abgestimmt auf das Outfit seiner Frau, die neben ihm offenbar besonders glänzen sollte.