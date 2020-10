Spielt nackt Gitarre : Aaron Carter dreht jetzt Pornos

Aaron Carter versetzt Fans uns Presse weiter in Aufruhr. Der amerikanische Sänger erschreckte die Fans bei Instagram mit einem Video, in dem er sich weißblonde Zöpfchen auf den tätowierten Schädel flechten ließ. Kommentare zu seinen auffällig geweiteten Pupillen wehrte Carter dabei unwirsch ab.

Nach Morddrohungen gegen seinen Bruder Nick Carter, Sänger der Backstreet Boys, Vergewaltigungsvorwürfe gegen seine verstorbene Schwester Leslie und das Geständnis, Medikamente und Drogen zu konsumieren, arbeitet der psychisch angeschlagene Sänger seit einigen Wochen als Pornodarsteller. Wie amerikanische Medien meldeten, soll Carter vor den Kameras der Plattform CamSoda nackt Gitarre gespielt und masturbiert haben.

Der frühere Kinderstar, der als Neunjähriger sein erstes Album veröffentlichte, hat bereits mehrere Aufenthalte in Entzugskliniken hinter sich. Im vergangenen Herbst ließ sich der auf etwa 50 Kilogramm abgemagerte Carter von seiner Mutter in ein Krankenhaus in Florida bringen. Kurz nach der Rückkehr nach Los Angeles geriet der Sänger („Don’t Say Goodbye“) dann durch eine plötzliche Verlobung mit der Influencerin Melanie Martin und einer ebenso plötzlichen Trennung abermals in die Schlagzeilen.