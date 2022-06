Nach Urteil des Supreme Court : Spenden an Abtreibungs-Unterstützer in den USA schnellen in die Höhe

Spenden an Abtreibungs-Unterstützer in den USA schnellen in die Höhe

Nach Urteil des Supreme Court

Von

Organisationen, die Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen unterstützen, verzeichnen nach eigenen Angaben einen Spendenzuwachs. Binnen 24 Stunden nach dem Urteil des Obersten Gerichts seien die Beträge stark gestiegen – vor allem dank neuer Spender.