Felipe VI. und Letizia zu Besuch : Ein Königspaar mit deutschen Wurzeln

Am Dienstag auch in Frankfurt: Felipe VI. und Letizia Bild: dpa

Der Beginn der Frankfurter Buchmesse wird in diesem Jahr königlich sein. Felipe VI. eröffnet sie am Dienstag zusammen mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Spanien ist dort Ehrengast. Das spanische Königspaar landete schon am Sonntag in Berlin als eine Art Vorhut. Zur Buchmesse selbst entsendet Spanien eine Delegation von gut 200 Autoren, Übersetzern und Buchhändlern.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Es ist der erste Staatsbesuch seit einem Vierteljahrhundert, und die deutsche Hauptstadt ist die erste Station. Zuletzt waren 1997 König Juan Carlos I. und seine Frau Sofía zu einem Staatsbesuch in Deutschland. Felipe und Letizia reisten nur kurz nach der Krönung 2014 gemeinsam nach Berlin, um sich vorzustellen. Staatsbesuche sind aber etwas Besonderes. Das Paar absolvierte bisher nur ein Dutzend; aus Deutschland war zuletzt 2002 Bundespräsident Johannes Rau auf Staatsbesuch in Spanien.

Die Königin ist eine Leserin

Die Buchmesse ist für das Königspaar mehr als ein Protokoll-Termin. Von ­Letizia ist bekannt, dass sie gerne und viel liest. Die Königin kommt traditionell Ende Mai zur Eröffnung der Madrider Feria del Libro. Die Stände dieser Messe stehen unter freiem Himmel im Retiro-Park. Letizia soll dort „Der Gesang der Flusskrebse“ von Delia Owens mitgenommen haben. Unter den spanischen Autoren schätzt sie angeblich Javier Marías, der vor wenigen Wochen gestorben ist. Von der Madrider Messe sah man sie angeblich schwer bepackt mit mehr als zwei Dutzend Büchern – Romanen, Foto- und Kinobänden – nach Hause fahren. Die Liebe zum Film teilt sie mit Felipe. Am Wochenende gehen sie gerne ins Kino, leger gekleidet und nur von wenigen Sicherheitsbeamten begleitet.

Die beiden kennen die wichtigsten spanischsprachigen Autoren persönlich. Das Königspaar verleiht alljährlich den Cervantes-Preis. Er gilt als der Nobelpreis für spanischsprachige Literatur. Am 23. April, dem Todestag des Autors des „Don Quijote“, übergeben sie ihn üblicherweise in der historischen Aula der Universität von Alcalá de Henares, der Geburtsstadt von Cervantes. Als das in den beiden Pandemie-Jahren nicht möglich war, suchten Felipe und Letizia die Preisträger zu Hause auf.

Eine sprachaffine Familie

Auf ihren Reisen sind beide auch als Botschafter der spanischen Sprache unterwegs. In Frankfurt wird sich die Königin im Cervantes-Institut mit deutschen Hispanisten treffen. Felipe und Letizia gehören dem Kuratorium des spanischen Auslandskulturinstituts an. Auf der jüngsten Sitzung in Madrid rief Felipe dazu auf, das „Haus des Spanischen auszubauen“ und neue Spanischsprecher zu gewinnen, obwohl sich die Sprache eigentlich „guter Gesundheit“ erfreue: Fast 600 Millionen Menschen auf der Welt sprechen Spanisch, wenn man zu den 493 Millionen Muttersprachlern noch diejenigen dazu rechnet, die begrenzte Kenntnisse haben oder die Sprache gerade lernen – in Deutschland sind es 6,2 Millionen.

Im spanischen Königshaus spricht und lernt man viele andere Sprachen – auch wenn Felipes Mutter Sofía, die aus dem Haus Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, stammt, die Einzige ist, die fließend Deutsch spricht. Englisch ist selbstverständlich. Felipe studierte in den Vereinigten Staaten, Kronprinzessin Leonor besucht zurzeit ein College in Wales. Eine ihrer ersten öffentlichen Reden begann sie auf Spanisch, setzte sie auf Englisch und Arabisch fort und beendete sie auf Katalanisch. Auch ihr Vater hat Katalanisch gelernt, neben Baskisch und Galicisch weitere Amtssprachen in Spanien. Auf der Buchmesse wird ein Viertel der vorgestellten Bücher in diesen Sprachen sein.

Mehr zum Thema 1/ 40:35

Abgesehen von der Buchmesse, nimmt Felipe während des Staatsbesuchs keine Kulturtermine wahr. Am Dienstag be­gleitet er Steinmeier zum Deutsch-Spanischen Forum, bei dem es um Wirtschaft geht. Steinmeiers Frau Elke Büdenbender und die Königin gehen ins Berliner Palais Populaire und besuchen die Ausstellung „Escribir todos sus nombres“ aus der Sammlung des Museums von Helga de Alvear, die aus Deutschland stammt. Ihre Madrider Galerie ist eine der wichtigsten Kunst­adressen Spaniens. In Cáceres in der ­Extremadura hat sie sich einen Traum erfüllt und ein Museum für zeitgenössische Kunst eröffnet, dem sie 3000 Werke aus ihrer Sammlung überlässt. Steinmeier und seine Frau ­kennen die Region im Westen. Sie waren im Oktober 2018 während ihres letzten Spanienbesuchs dort. Die deutsch-spanischen Kontakte sind in jüngster Zeit so eng wie selten. Am Freitag war der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez bei Kanzler Olaf Scholz in Berlin, der selbst vor knapp zwei Wochen mit sieben Ministern zu den deutsch-spanischen Regierungskonsultationen in die Hafenstadt A Coruña gereist war.