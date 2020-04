Spanische Prinzessin : Erste Worte vom königlichen Sofa

Seit Monaten waren die Schwestern aus der Öffentlichkeit verschwunden. Am Donnerstagabend traten Leonor und Sofía dann gleich zwei Mal auf. Das spanische Königshaus hatte die Premiere anders geplant, doch die Corona-Pandemie überschattete auch den Welttag des Buches. An dem sollte die jüngere Schwester von Kronprinzessin Leonor zum ersten Mal öffentlich zu hören sein. Nächste Woche feiert sie ihren 13. Geburtstag. Wie bei Leonor hatte das Königspaar Sofías erste öffentliche Worte mit Bedacht gewählt. Leonor hatte an ihrem 13. Geburtstag drei Sätze aus der spanischen Verfassung vorgetragen. Sofía gab ihr Debüt nun mit einem Absatz aus dem spanischen Nationalepos „Don Quijote“ von Miguel de Cervantes. Dessen Todestag jährt sich am 23. April, dem internationalen Büchertag.

Traditionell veranstaltet das Madrider „Circulo des Bellas Artes“ jedes Jahr eine Marathonlesung; sie dauerte auch am Freitag noch an, weil der „Ritter von der traurigen Gestalt“ so viele Abenteuer erlebte. Die beiden Königskinder waren zwei von fast 200 Vorlesern. Wegen der Ausgangssperre wurde nicht aus dem prächtigen Gebäude im Zentrum von Madrid, sondern per Videoschaltung aus Wohnzimmern, Küchen und Krankenhäusern gelesen. Leonor und Sofía sollten dabei auch nicht die Hauptrolle spielen. Die war den Rettern und Helfern gewidmet, die in Spanien gegen das Virus kämpfen. Nach den Mädchen las der Chef der Notaufnahme eines der größten Krankenhäuser in Madrid eine Passage, danach Krankenschwestern, Putzfrauen, Polizisten und eine Supermarktkassiererin.

Die Kronprinzessin und die Infantin saßen auf einem Sofa in der Residenz der königlichen Familie. Leonor wirkte routinierter. Professionell schaute sie zwischendurch in die Kamera, bevor sie das dicke Buch an ihre Schwester weiterreichte, die sehr konzentriert auf den Text blickte. Ihre Mutter hatte sie zuvor gecoacht. Königin Letizia war eine bekannte Fernsehjournalistin, ehe sie Kronprinz Felipe heiratete und sich vom Bildschirm zurückzog.

Protest gegen Vater Felipe bleibt nicht aus

Dem Königspaar war es von Anfang an wichtig, dass die kleine Schwester der Kronprinzessin als gleichberechtigtes Familienmitglied bei allen wichtigen Auftritten immer dabei war. Abgesehen davon versuchen die Eltern, beide von der Öffentlichkeit abzuschirmen, um ihnen eine unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen. Die Folgen der Pandemie bekamen die beiden Mädchen jedoch frühzeitig zu spüren. In ihrer Privatschule in Madrid hatte sich ein Schüler infiziert. Seit fünf Wochen lernen sie wie die anderen spanischen Schüler im Fernunterricht, in der königlichen Residenz. Die traditionellen Osterferien auf Mallorca fielen aus.

Kurz nach ihrer Lesung machten beide um 20 Uhr vor allem den jungen Spaniern Mut. Um diese Zeit applaudieren jeden Abend viele Spanier, um sich beim medizinischen Personal zu bedanken. In dem kurzen Video sagte Leonor: „Ihr seid alle wichtig, danke! Wir schicken euch eine Umarmung mit all unserer Liebe.“ Sofía fügte hinzu: „Man muss nicht erwachsen sein, um zu merken, welche enormen Schwierigkeiten wir derzeit in Spanien – und auch in anderen Ländern – durchmachen.“

Der Vater der beiden, König Felipe, hatte nach dem Ausbruch der Pandemie lange geschwiegen. Er war mit Familienangelegenheiten beschäftigt. Eine Finanzaffäre von Juan Carlos hatte das Königshaus in eine weitere schwere Vertrauenskrise gestürzt. Felipe und Leonor verzichteten deshalb auf sein Erbe. Erst danach sprach Felipe live zur spanischen Nation. Er zeigte sich zuversichtlich, dass der gemeinsame Kampf gegen das Virus die spanische Gesellschaft stärker machen werde. Doch viele Spanier ließen sich davon nicht überzeugen. Während der Monarch sprach, schlugen sie an ihren Fenstern auf Töpfe und Pfannen, um gegen die Korruption im Königshaus zu protestieren.