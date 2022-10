Prinzessin-von-Asturien-Preise : Leonors großer Auftritt

Alle müssen warten, bis die Herbstferien beginnen. Auch die spanischen Nobelpreise. Erst wenn es an ihrem College in Wales so weit ist, kann die Thronfolgerin Leonor in den Norden Spaniens reisen: Als Prinzessin von Asturien verleiht sie dort die Preise, die nach ihr benannt sind. Traditionell geschieht das in der dritten Oktoberwoche, dieses Mal am letzten Freitag des Monats. Das spanische Königspaar wollte keine Ausnahme für die 16 Jahre alte Kronprinzessin: Schule ist wichtiger. Seit ihren Sommerferien in Spanien war Leonor nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Aber auch die Preisverleihung in Oviedo gehört zur Schule der spanischen Thronfolger. Auf der Bühne des Campoamor-Theaters sprach Leonors Vater Felipe als Prinz von Asturien 1981 seine ersten Worte in der Öffentlichkeit, 2019 folgte seine Tochter seinem Vorbild. Beide waren 13 Jahre alt, als sie sich zum ersten Mal direkt an die Spanier richteten. Es ist Leonors vierter Auftritt in Oviedo. Felipe ist stolz auf sie, tätschelt ihre Hand und klopft ihr zärtlich auf die Schulter, als sie erleichtert vom Rednerpult zurückkehrt. Mit fester Stimme hat sie zuvor die Preisträger gewürdigt. Sie wirkt selbstsicherer. Achtmal hat sie mit den Worten „Mir ist wichtig“ begonnen, sie hat immer wieder auch von ihrer Generation gesprochen: „Wir jungen Menschen sind uns bewusst, dass die derzeitige Situation nicht einfach ist.“ Die Kronprinzessin gehört mit ihrer Schwester Sofía zu den Jüngsten im Saal.