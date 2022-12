Jährliches Spektakel : Spaniens Weihnachtslotterie „El Gordo“ beginnt

Aktualisiert am

Lotteriebeamte legen Kugeln in die Trommel der Weihnachtslotterie, bekannt als „El Gordo“ im Königlichen Opernhaus in Madrid. Bild: EPA

In Spanien ist heute einer der wichtigsten Tage des Jahres: Millionen Menschen verfolgen am Fernseher die Ziehung der Glückszahlen bei der Weihnachtslotterie. Etwa 2,5 Milliarden Euro an Gewinnen werden verteilt.