Für die spanische Kronprinzessin gibt es keine Ausnahme. Leonor muss nach dem Abitur in Wales zum Militär. Während in Spanien schon lange keine Wehrpflicht mehr gilt, wird die Thronfolgerin drei Jahre lang wird sie gleich eine Ausbildung bei allen drei Waffengattungen durchlaufen. Erst danach kann sie ein Studium beginnen.

Statt wie ihre Altersgenossen ein Praktikum in einem Entwicklungsland oder ein soziales Jahr zu machen, wahrt das Königshaus strikt die Tradition und folgt exakt dem Vorbild von Vater Felipe VI. und Großvater Juan Carlos I., die beide zuerst zu den Streitkräften gingen.

Welche Träume und Pläne Leonor hat, verriet sie bisher nicht selbst. Eine Erklärung des Zarzuela-Palasts betont das „Interesse und die Begeisterung“ der Prinzessin von Asturien für die nächste Etappe auf ihrem Lebensweg, die bei ihr „Vorbildlichkeit und Strenge fördern“ werde.

Die sozialistische Verteidigungsministerin Margarita Robles stellte den Beschluss, den das Kabinett dafür fassen musste, als einen Beitrag zur Emanzipation dar: Wenn Leonor eines Tages Königin sei, werde „das Oberkommando der Streitkräfte von einer Frau ausgeübt“.

Drei Stationen der Ausbildung

Noch vor ihrem 18. Geburtstag am 31. Oktober wird Leonor im August als „Dama Cadete“ in der Heeresakademie in Zaragoza aufgenommen. Danach wechselt sie auf die Marineschule von Marín in Galicien. Ein halbes Jahr davon wird sie voraussichtlich auf hoher See an Bord des Segelschulschiffes „Elcano“ verbringen, möglicherweise auf Amerika-Fahrt. An der Akademie der Luftwaffe in San Javier bei Murcia verbringt sie ihr drittes Jahr. Dort machte ihr Vater den Pilotenschein für Hubschrauber.

Erst danach ist Zeit für ein Studium. Ob sie auch dann dem Beispiel von Felipe folgt und Jura studiert oder ihren Neigungen folgt, ist noch unklar. Ihr Vater studierte Jura und Wirtschaftswissenschaften in Madrid, später Internationale Beziehungen an der Georgetown Universität in Washington D.C.. Leonor interessiert sich angeblich stärker für Naturwissenschaften.

In Spanien schaffte es Leonor mit dieser Ankündigung am Mittwoch auf alle Titelseiten der Zeitungen. Kritik gab es praktisch keine. Die Kommentatoren gaben sich monarchistisch und stimmten überein, wie notwendig es sei, dass die Kronprinzessin die Uniform anziehe und diese „unerlässliche Ausbildung“ absolviere.

Immer wieder wird darauf verwiesen, dass das auch in anderen parlamentarischen Monarchien üblich sei – wenn auch nicht für drei Jahre. Die belgische Kronprinzessin Elisabeth, brachte nach ihrem Abschluss an dem College in Wales, das auch Leonor besucht, eine einjährige Militärausbildung an der Königlichen Militärakademie in Brüssel hinter sich. Die schwedische Kronprinzessin Victoria absolvierte eine mehrmonatige militärische Grundausbildung und einige Fortbildungskurse.

In Spanien folgt die Infantin Sofía wiederum dem Vorbild ihrer großen Schwester Leonor. Im Somme wechselt sie an das UWC Atlantic College in Wales, um dort nach zwei Jahren das internationale Abitur abzulegen. Im Mai steht zunächst ihre Firmung an, an der auch Leonor teilnehmen könnte.

Beide sind seit Monaten nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten. Ihre Eltern haben sie bisher erfolgreich von der Außenwelt und den Paparazzis abgeschirmt, um ihnen ein möglichst unbeschwertes Aufwachsen zu ermöglichen. Für Leonor geht diese Zeit mit ihrer Rückkehr nach Spanien zu Ende. An ihrem 18. Geburtstag muss sie als Kronprinzessin den Eid auf die spanische Verfassung ablegen – möglicherweise in Uniform beim Heer.