Juan Carlos wird 85 Jahre alt : Einsamer Geburtstag im „goldenen Wüstenkäfig“

Es war sein dritter einsamer Geburtstag am Rand der Wüste. An diesem Donnerstag wird Juan Carlos I. 85 Jahre alt. Doch der emeritierte König, der half, Spaniens Weg von der Diktatur zur Demokratie zu ebnen, feiert ihn ein weiteres Mal fern der Heimat. Seine Töchter Elena und Cristina sind laut der spanischen Nachrichtenagentur Europa Press bei ihm, wie in den vergangenen Jahren. Seine Ehefrau Sofía war zur Beisetzung von Benedikt XVI. in Rom.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Seit August 2020 wohnt der Monarch in Abu Dhabi, im vergangenen Frühjahr hat Juan Carlos dort seinen ständigen Wohnsitz genommen. Bewacht von spanischen Polizisten beherbergt ihn dort der Herrscher von Abu Dhabi, Muhammad Bin Zayid Al Nahyan, in einem Luxusresort, in dem es ihm an nichts mangelt – außer an Freunden und Familie. Von einem traurigen weiteren Geburtstag in seinem „goldenen Wüstenkäfig“ war in der spanischen Presse die Rede.

Um den alten König ist es still geworden

Seinem Sohn Felipe ist es jedoch wichtig, einen möglichst großen Abstand zu den Korruptionsvorwürfen gegen seinen Vater zu halten. Er will einen weiteren Ansehensverlust der Monarchie verhindern, die unter den finanziellen und amourösen Affären von Juan Carlos sehr gelitten hatte. Gleichzeitig verblasst in Spanien die Erinnerung an seine Verdienste, vor allem die Jüngeren haben oft nur seine Skandale in Erinnerung.

Um den alten König ist es in den vergangenen Monaten noch stiller geworden; es wurde nicht einmal bekannt, wie er die Weihnachtstage verbrachte. Im Mai 2022 war er zum ersten Mal für ein verlängertes Wochenende in seine alte Heimat zurückgekehrt. Ihn zog es damals zuerst zurück zu seinem Boot und seinen Segelfreunden nach Sanxenxo an die galicische Küste. In den Madrider Zarzuela-Palast machte er nur einen Abstecher vor dem Rückflug. Doch das Aufsehen, das er damals erregte, und die ausbleibende Selbstkritik riefen im Königshaus und in der Regierung „Unbehagen“ hervor. Ihm wurde angeblich nahegelegt, Spanien erst einmal fernzubleiben. Ursprünglich wollte er schon im Juni zu einer Regatta nach Galicien zurückkehren.

In London läuft noch ein Verfahren

König Felipe und die Linksregierung von Pedro Sánchez halten den Monarchen, der 39 Jahre auf dem Thron saß, weiterhin auf Distanz, obwohl sich seine juristische Lage entspannt hat. In Spanien sind inzwischen alle Ermittlungsverfahren gegen Juan Carlos eingestellt, der auch – mit der Hilfe von Freunden – seine Steuerschulden von mehr als fünf Millionen Euro beglichen hat.

Nur in London läuft noch ein Verfahren gegen ihn, bei dem er jedoch im Dezember einen Etappensieg errang. Ein Londoner Berufungsgericht erkannte seine strafrechtliche Immunität bis zu seiner Abdankung im Juni 2014 an. Seine frühere Geliebte Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn verlangt vom ihm Schadenersatz. Sie wirft ihm vor, er habe veranlasst, sie und ihre Familie zu überwachen; sie sei auch bedroht worden. Einst hatte Juan Carlos der deutschen Geschäftsfrau 65 Millionen Euro geschenkt, die er selbst vom saudischen Königshaus erhalten hatte. Parallel zum Prozess in der britischen Hauptstadt begann sie eine Podcast-Serie mit dem Namen „Corinna und der König“ mit zahlreichen neuen Details über angebliche Schwarzgeldkonten, Taschen voller Geld und weitere Affären.

Mehr zum Thema 1/

In London kam es im September jedoch dann doch zu einem ungeplanten Familientreffen. Während der Beisetzung von Königin Elisabeth II. traf Juan Carlos in London mit seinem Sohn Felipe, Letizia und Sofía zusammen, obwohl das Königspaar das eigentlich nicht wollte: Das britische Hofprotokoll hatte die spanische Königsfamilie in der Westminster Abbey nebeneinandergesetzt. Sollte Juan Carlos nicht vorher nach Spanien reisen, könnten Vater und Sohn am 6. Mai wieder in London aufeinandertreffen. Dann wird dort Charles III. gekrönt.