Spanische Tourismusministerin : „Spanien öffnet sich wieder der Welt“

Frau Ministerin, können Deutsche jetzt ihren Spanien-Urlaub buchen?

Es geht nicht mehr darum zu überlegen, ob sie es können: Sie sollten es tun! Tag für Tag bessert sich die epidemiologische Lage in Spanien. Die Inzidenz sinkt, mehr als 30 Prozent haben schon die erste Impfdosis erhalten. Die Impfkampagne beschleunigt sich. Bis Ende August werden 70 Prozent geimpft sein. Uns geht es darum, Spanien als sicheres Reiseziel auf dem Markt zu positionieren. Spanien ist bereit, sich der Welt sehr bald wieder zu öffnen. Nächste Woche findet in Madrid die internationale Tourismusmesse Fitur statt. Das ist ein Signal und ein ideales Schaufenster, um das Vertrauen in Reisen nach Spanien zu stärken.

Spaniens wichtigster Reisekonkurrent Italien öffnet sich schon an diesem Wochenende mit einem nationalen „grünen Pass“ für ausländische Urlauber. Zieht Spanien bald nach?

In ganz Spanien kann man sich schon seit Sonntag frei bewegen, da endete der Alarmzustand. Dafür ist kein nationaler Pass wie in Italien nötig. Uns geht es jetzt darum, unser Land sicher zu öffnen und dabei ein Vorreiter für das digitale europäische Zertifikat zu sein. Wir hoffen, in der Lage zu sein, eine sichere Mobilität von Juni an zu garantieren. Es handelt sich also nur um Wochen. Aber Spanien möchte vorsichtiger sein als andere Reiseziele, weil wir wissen, dass es das Vertrauen der Reisenden erhöht und am Ende auch mehr Touristen bringen wird.

Spanien wird also warten, bis sich die EU auf ein digitales Zertifikat einigt?

Für uns ist ein europäischer Konsens wichtig, wenn es um die Mobilität geht. Die spanische Regierung verlangt von der EU, die Einführung des Zertifikats zu beschleunigen. Wir sind vorbereitet und werden uns an den Pilotprojekten beteiligen, die im Mai in Marsch gesetzt werden sollen. Wenn sich das Zertifikat aber auf unbestimmte Zeit verzögert, werden wir handeln und ähnliche Entscheidungen treffen wie Italien und Griechenland, die nicht darauf warten. Aber ich hoffe, dass das nicht nötig ist.

Wie wird das Zertifikat funktionieren?

Das Zertifikat ermöglicht es allen Bürgern, die geimpft sind, über einen negativen PCR-Test verfügen oder Covid überstanden haben, unabhängig von der Inzidenz des Landes zu reisen. Es wird zeigen, dass die Person gesund ist. Abgesehen von dem Zertifikat, arbeitet Spanien daran, dass international die Klassifizierung durch Ampeln nach Regionen und nicht wie bisher nach Ländern erfolgt. So können Ausländer bestimmte Regionen Spaniens besuchen, die eine geringe Inzidenz aufweisen, wie zum Beispiel die Balearen oder Valencia.

Stimmt es, dass Ihre Regierung erwägt, in bestimmten Fällen auf einen PCR-Test zu verzichten? Bei welchen Staaten könnte das der Fall sein?

Wenn alles gut geht, dann werden die Briten vom 20. Mai an ohne einen PCR-Test nach Spanien kommen können. Menschen aus Lateinamerika und den Vereinigten Staaten, die geimpft sind, werden auch in unser Land reisen können. Wir setzen uns innerhalb der EU dafür ein, die Beschränkungen für solche Reisen aus Ländern zu aktualisieren, die nicht der EU angehören.

Aber zurzeit dürfen die Briten noch nicht kommen. London behält Spanien auf der „roten Liste“. Rückkehrer müssen zehn Tage in Quarantäne.

Nur für unser Nachbarland Portugal steht auf dem europäischen Festland die britische Ampel schon auf „Grün“. Für andere Länder wie Italien und Griechenland aber nicht. Wir wissen, was wir tun müssen, damit die Briten wieder nach Spanien reisen können: die Inzidenz noch mehr senken und weiter impfen.

Warum übernimmt Spanien nicht die Kosten für die PCR-Tests, die für eine Familie teurer sein können als die Flüge?

In Spanien wird darüber debattiert. Aber es gibt momentan andere Prioritäten für staatliche Gelder, wie zum Beispiel die vielen Kurzarbeiter. Wir müssen unseren Tourismussektor schützen und stärken. Wir glauben, dass es wichtiger ist, den Tourismusunternehmen zu helfen, als den Millionen von internationalen Besuchern den PCR-Test zu zahlen.

Mit wie vielen ausländischen Urlaubern rechnen Sie also noch bis zum Ende des Jahres?

Wenn das Tempo der Impfung beibehalten wird und im Juni das digitale Zertifikat von der EU kommt, könnten in diesem Jahr zwischen 40 und 45 Millionen ausländische Touristen nach Spanien kommen. Das wären mehr als die Hälfte, die wir 2019 empfingen. Einige Verbände sprechen sogar von 65 Millionen, aber wir sollten vorsichtig und realistisch bleiben.