Tropische Nächte : Frühe Hitzewelle in Spanien

Auf der iberischen Halbinsel herrscht tropisches Wetter. Auch in den nächsten Nächten werden in fast ganz Spanien die Temperaturen nicht unter 20 Grad sinken. In diesem Fall sprechen Meteorologen von Tropen-Nächten: In der andalusischen Provinz Jaen könnten die Tiefsttemperaturen dann bei 27 Grad liegen, tagsüber wurden dort schon 43 Grad gemessen. Die Hitzewelle, die am Sonntag begonnen hat, könnte noch bis Freitag andauern, teilt der Wetterdienst Aemet mit, der für immer mehr Regionen Hitzewarnungen veröffentlicht. Im Landesinneren und auf den Balearen wird in diesen Tagen die durchschnittliche Tagestemperatur bei rund 35 Grad liegen, in der Hauptstadt Madrid drohen bis zu 40 Grad. Der 21. Mai 2022 war bereits der wärmste Tag eines Monats Mai auf der gesamten spanischen Halbinsel seit Beginn der Wetter-Aufzeichnungen vor mehr als 70 Jahren.

Nach dieser ungewöhnlich zeitigen Sommerepisode begann jetzt die früheste Hitzewelle seit 1981. Damit setzt sich der Trend fort, dass der Sommer immer früher beginnt und immer länger dauert. Der Wetterdienst Aemet spricht von einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass Spanien „sehr warme“ Sommermonate bevorstehen, die wärmer werden als gewöhnlich. „Die Daten sind überwältigend. Die Hitzewellen des vergangenen Jahrzehnts bis 2020 sind doppelt so häufig wie in den vorhergehenden Jahrzehnten“, sagt der Aemet-Chefmeteorologe Rubén del Campo – und dafür seien die vom Menschen verursachten Treibhausgase verantwortlich. Früher seien es maximal ein Dutzend Hitzewellen in zehn Jahren gewesen, zuletzt waren es jedoch 24.

Es wird immer heißer

Im vergangenen Sommer wurde mit 47,1 Grad ein spanischer Rekord gebrochen, der nach Ansicht des Meteorologen nicht der letzte bleiben wird: „Im nächsten Jahrzehnt könnte Spanien 50 Grad erreichen“, sagte Rubén del Campo der Zeitung „La Vanguardia“. Das könnte zum Beispiel in Córdoba, Sevilla oder Zaragoza geschehen, wenn die hohen Emissionen andauern. Forscher warnten vor einiger Zeit davor, dass es in Madrid im Jahr 2050 ähnlich heiß sein könnte wie im marokkanischen Marrakesch.

Hohe Temperaturen und die vorherrschende Trockenheit haben in diesem Jahr schon die ersten Waldbrände verursacht. Der Schlimmste wütet seit knapp einer Woche oberhalb der Costa del Sol in der Sierra Bermeja. Mehr als 3500 Hektar Wald fielen den Flammen zum Opfer, denen Hunderte Feuerwehrleute nur langsam Herr werden. Erst vor zehn Monaten waren in der Gegend 10.000 Hektar verbrannt. Auch aus Katalonien hatte die Hitzewelle zwei Waldbrände entfacht.