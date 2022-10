Gewalt gegen Frauen : Sexistische Aktion von Studenten empört Spanien

Aktualisiert am

Ein im Internet verbreitetes Video zeigt Studenten, die ihre Kommilitoninnen sexistisch beschimpfen. Viele Menschen in Spanien reagieren bestürzt. Staatsanwälte wollen wegen eines möglichen „Hassverbrechens“ ermitteln.

Eine Frau demonstriert am Internationalen Frauentag in Madrid. Bild: dpa

Ein Video, das in sozialen Netzwerken verbreitet worden ist, hat in Spanien eine Debatte über Gewalt gegen Frauen ausgelöst. Darin ist zu sehen, wie Dutzende junge Männer von den Fenstern eines mehrstöckigen Studentenwohnheims in Madrid aus ihre Kommilitoninnen im gegenüberliegenden Gebäude mit lautstarken Rufen sexistisch beschimpfen und bedrohen.

Die Szenen seien „verabscheuungswürdig“, erklärte am Freitag Universitätsminister Joan Subirats. Bis auf die rechtspopulistische Vox verurteilten alle wichtigen Parteien die Aktion sofort in aller Schärfe. Die Madrider Staatsanwaltschaft kündigte Ermittlungen wegen eines möglichen „Hassverbrechens“ an.

Für große Bestürzung sorgte derweil auch die Tatsache, dass einige Studentinnen der betroffenen und renommierten Hochschule Universidad Complutense de Madrid (UCM) die Bedeutung des Skandals herunterspielten. „Sie hatten keine schlechte Absicht“, sagte zum Beispiel eine junge Frau dem Fernsehsender RTVE. Es handele sich um eine „Tradition“, um einen „Ritus“ der Universität, erklärten andere. Umso schlimmer, urteilten zahlreiche Politiker, Sprecherinnen von Frauenverbänden und Medienkommentatoren.

„Das zeigt, wie tief die Kultur der Vergewaltigung in unserer Gesellschaft verwurzelt ist“, klagte die Präsidentin des Progressiven Frauenbunds (Federación Mujeres Progresistas), Yolanda Besteiro. „Wir werden eingeschüchtert, wir werden beleidigt, wir werden verunglimpft.“ Die Gewalt gegen Frauen werde „normalisiert und banalisiert“. Ein RTVE-Kommentator meinte: „Und das sind unsere Eliten der Zukunft.“

Die UCM teilte inzwischen mit, die ersten identifizierten Studenten seien der Universität verwiesen worden. Es werde weitere Disziplinarmaßnahmen und Konsequenzen geben, hieß es.

Wie die Tageszeitung La Vanguardia berichtet, ist es nicht das erste Mal, dass Studenten der Hochschule durch sexistische Kommentare auffallen.

Mehr zum Thema 1/

Erst im August hatte Spanien sein Sexualstrafrecht verschärft. Das neue Gesetz stellt unter anderem auch „einschüchternde“ Komplimente sowie die Verbreitung von Sexvideos unter Strafe. Mit ihrem Vorstoß hatte die linke Regierung auf mehrere aufsehenerregende Fälle von Gruppenvergewaltigungen reagiert, bei denen die Täter in den vergangenen Jahren mit milden Strafen davongekommen waren. Der „Vergewaltigungskultur“ und dem „sexuellen Terror“ werde ein Ende bereitet, sagte damals Gleichstellungsministerin Irene Montero.