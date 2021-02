Aktualisiert am

Erkranktes Paar in Spanien : Heirat auf der Corona-Intensivstation

Ein schwer an Covid-19 erkranktes Paar wollte nicht länger warten und hat sich auf einer spanischen Corona-Intensivsation das Ja-Wort gegeben. Wenige Minuten später mussten die Eheleute bereits intubiert werden.

Für die Eheschließung hatte das Paar in den vergangenen Monaten bereits alles vorbereitet. (Symbolbild) Bild: dpa

Es gibt keine Bilder, aber die Hochzeit bewegte viele Spanier. Wenige Minuten, bevor sie intubiert und sediert wurden, hat sich ein Paar in der Intensivstation der spanischen Stadt Tortosa das Ja-Wort gegeben. Der Zustand der beiden hatte sich zuvor rapide verschlechtert. Die 58 Jahre alte Frau und der 54 Jahre alte Mann wollten nicht mehr länger warten.

Ärzte halfen als Trauzeugen aus, ein Richter sowie zwei Behördenvertreter waren in Schutzausrüstung zugegen, wie die Zeitung „Diario de Tarragona“ und die Nachrichtenagentur Efe berichteten. Die beiden Betten wurden zusammengeschoben, während die kurze Zeremonie so schnell wie möglich vollzogen wurde. Alle Anwesenden, auch andere Patienten, spendeten spontan Beifall, bevor die Ärzte dem Ehepaar die ersten Beruhigungsmittel gaben.

Das Paar aus Deltebre hatte die Eheschließung schon in den vergangenen Monaten vorbereitet und die nötigen Dokumente besorgt. Wegen der Corona-Pandemie hatte sich der Plan jedoch verzögert. Nach einem positiven Test hatte bei beiden im Januar die Infektion einen schweren Verlauf. Erst kam die Frau ins Krankenhaus Verge de la Cinta in Tortosa südlich von Barcelona, der Mann zwei Tage später. Als die Komplikationen zunahmen, entschloss man sich, mit der Trauung am vergangenen Wochenende nicht länger zu warten.

Die Kinder des Paares zogen es vor, ihre Namen nicht zu nennen und auf die Veröffentlichung von Fotos zu verzichten. Sie wollen abwarten, bis es ihren Eltern wieder besser geht, über dessen Zustand in den vergangenen Tagen nichts Neues bekannt wurde. In den sozialen Netzwerken kamen trotzdem viele Glückwünsche, auch vom Bürgermeister ihrer Heimatgemeinde.