Urteil in Spanien : Bierkonsum in der Mittagspause ist kein Kündigungsgrund

Ein spanischer Elektriker genehmigte sich in seinen Pausen gerne ein oder sogar mehrere Bier – und verlor seinen Job. Zu Unrecht, wie ein spanisches Gericht in dieser Woche urteilte.

Bis zu drei Liter Bier im Laufe eines Arbeitstages – da wäre man sich vermutlich sogar in Bayern einig: Das geht nicht und ist ein Kündigungsgrund. Ein Gericht in der südspanischen Stadt Murcia sieht das allerdings anders. Es hat in dieser Woche eine Firma dazu verurteilt, einen trinkfreudigen Elektriker wieder einzustellen oder ihn mit rund 47.000 Euro zu entschädigen. Das berichten mehrere spanische Medien.

Seine Kündigung hatte der Elektriker demnach bereits im September 2021 erhalten. In dem Schreiben wurde aufgeführt, dass der Mann an einem Tag im Juli bereits morgens um halb neun mit einem Kollegen in einer Bar eingekehrt sein soll. Mittags sollen sie sich dann in einem Supermarkt mehrere Dosen sowie eine große Flasche Bier gekauft haben. Nach einem weiteren Kundenbesuch soll der Elektriker an einer Tankstelle gestoppt und sich ein weiteres Bier genehmigt haben, bevor er den Firmenwagen zurückbrachte.

Der besagte Tag war wohl keine Ausnahme – auch in der Kantine soll der Mann häufiger Bier konsumiert haben, einmal seien es gemeinsam mit zwei anderen Personen vier Liter Bier gewesen, wie ein Detektiv dokumentierte. Das Unternehmen argumentierte deshalb, der Elektriker habe seine eigene körperliche Unversehrtheit sowie die von Kollegen gefährdet und sei zudem fahrlässig mit dem Firmenfahrzeug umgegangen.

Hitze im Juli berücksichtigen

Der Elektriker, der 27 Jahre lang in der Firma beschäftigt war, klagte dagegen. Die Mittagspausen zählten nicht zum Arbeitstag, und es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass er Anzeichen von Alkoholeinfluss gezeigt habe, seine Fähigkeiten bei der Arbeit oder dem Führen des Fahrzeugs beeinträchtigt waren, so seine Argumentation.

Der folgte auch das Gericht, zumindest in zweiter Instanz: Aus dem Bericht des Detektivs gehe etwa nicht hervor, dass der Mann beim Gehen geschwankt habe oder Ähnliches. Auch sei in der Kündigung nicht erwähnt worden, dass es Mängel bei der Arbeitsleistung des Mannes gegeben habe. Das Unternehmen habe nicht nachweisen können, dass ein Schaden entstanden sei.

Zudem sei der Konsum stets zu Pausenzeiten und in Gesellschaft erfolgt – wobei das Gericht auch kritisierte, dass nicht alle beteiligten Kollegen gleichermaßen von der Firma sanktioniert wurden. Zu guter Letzt müsse man die Gepflogenheiten und das Klima in der Region berücksichtigen: Im Juli sei es in der Region sehr heiß, da müsse viel getrunken werden.