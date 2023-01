Sorgerechtsstreit bei Block : „Wir warten auf euch!“

In Deutschland ist die Rechtslage auf den ersten Blick eindeutig: Der Vater werde verpflichtet, die Kinder an die Mutter herauszugeben. So steht es in einem Beschluss des Oberlandes­ge­richts (OLG) Hamburg vom Oktober 2021. Damals hatte die Mutter, Christina Block, Lebens­gefährtin des früheren Fußballmoderators Gerhard Delling und Tochter des Hamburger Restaurantketten-Besitzers und Hoteliers Eugen Block, erfolgreich geklagt, nachdem sie zuvor in erster Instanz vor dem Familiengericht Hamburg gegen ihren früheren Mann un­terlegen war.

Wie bei vielen geschiedenen Eltern geht es bei dem Streit um das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder. Doch dieser Fall ist besonders. Denn der Vater Stephan Hensel lebt mit dreien der vier Kindern in Dänemark. Daher wird das Urteil des OLG auch nicht vollstreckt. Dänemark be­hält sich einem Pressebericht zufolge vor, den Fall selbst noch einmal neu aufzu­rollen. Schon seit mehr als 15 Monaten dauert der Streit an und sorgt in den Boulevardblättern für viel Aufsehen. Von „Kin­desentführung in feinsten Kreisen“ schrieb etwa die „Bunte“.

Ende August 2021 hatte der Vater die gemeinsamen Kinder wie schon zuvor an Wochenenden zu sich nach Dänemark ge­nommen. Dieses Mal aber kamen drei der Kinder nicht zurück nach Hamburg. Der Vater gab an, diese wollten nicht mehr zur Mutter. Auch erhob er Anschuldigungen gegen die Mutter, es ging um körperliche Misshandlungen. Dafür hatte das OLG einst jedoch laut Presseberichten keine belastbaren Anhaltspunkte gesehen.

„Wir vermissen euch“

Nun seien die Großeltern der Kinder, Christa und Eugen Block, nach Dänemark gefahren, um ihre Enkel zu sehen, berichtete die „Bild“-Zeitung am Montag. Auf ihrem schwarzen Auto klebte demnach ein Plakat, auf dem unter anderem stand: „Wir vermissen euch!“, „Wir lieben euch“ und: „Wir warten auf euch! Unsere Türen sind immer auf! Oma & Opa“. Das Fahrzeug mit dem Plakat stellte das Ehepaar Block demnach vor dem Haus des Vaters in Gravenstein, Dänemark, ab.

Er habe nur seine Enkel besuchen wollen, sagte Block dazu nach Angaben der Zeitung. Doch sein früherer Schwiegersohn habe ihm die Tür vor der Nase zu­geschlagen und gesagt, sie sollten sofort das Grundstück verlassen. Im Ober­ge­schoss habe ihr Enkel Theodor am Fenster gesessen und traurig auf sie heruntergeschaut. Kurz darauf sei das Rollo heruntergelassen worden, sagte Block. Es müsse einen Ausweg für die Kinder geben. Es könne nicht sein, dass der Vater der Kinder Recht zu Unrecht verdrehe, sagte der Unternehmer dazu.

Mittlerweile läuft vor einem dänischen Gericht ein weiterer Prozess. Parallel zu einem Verfahren vor dem Hamburger Fa­miliengericht. Allerdings könnte sich laut „Süddeutscher Zeitung“ die Zuständigkeit für das Verfahren aufgrund des langen Aufenthalts der Kinder beim Vater nach Dänemark verlagern. „Dann sehe ich die Kinder nie wieder“, hatte Christina Block dazu der Zeitung gesagt.