Im vergangenen Sommer schien es Justin Bieber wieder besser zu gehen. Nach der Diagnose des Ramsay-Hunt-Syndroms berichtete Hailey Bieber, die Ehefrau des Sängers, im Juni während eines Interviews mit dem Fernsehsender ABC, wie er sich von Tag zu Tag mehr erholte. „Es war natürlich ein beängstigendes, zufälliges Ereignis, aber er wird wieder ganz gesund“, ließ das Model damals wissen.

Einige Tage zuvor hatte Justin Bieber die Viruserkrankung öffentlich gemacht. Ein Instagram-Video zeigte den Neunundzwanzigjährigen damals mit halbseitig gelähmtem Gesicht. „Ich kann nicht mit dem Auge zwinkern, mit einer Seite meines Gesichts lächeln oder das Nasenloch bewegen“, fasste der Sänger die Symptome des Ramsay-Hunt-Syndroms zusammen.

Nach Hailey Bieber versuchte auch Usher, die Sorgen der Fans zu zerstreuen. Er habe mit seinem früheren musikalischen Zögling gerade ein paar Urlaubstage verbracht. „Es geht ihm großartig“, teilte der Musikmogul im Juli mit.

Es fallen Konzerte in Europa, Asien, Australien und den USA aus

Umso heftiger wurden die Fans jetzt von der Absage der „Justice World Tour“ getroffen. Wie die Website von Kartenanbieter wie Ticketmaster und Eventim zeigen, fallen Biebers für die kommenden Wochen geplanten Auftritte in Deutschland, Dänemark, Frankreich, Polen, Tschechien, Irland, Asien und Australien aus. Auch die Konzerte in den Vereinigten Staaten, die der Sänger angekündigt hatte, wurden gestrichen. Per Twitter ließen die Organisatoren in dieser Woche wissen, die Kaufpreise für die Tickets zu erstatten.

Einen Grund für das endgültige Aus der „Justice World Tour“ blieben Bieber und seine Manager dagegen schuldig. Viele Fans reagierten sofort. „Die Gesundheit geht vor“, ließen sie in sozialen Medien wissen und schickten dem „Sorry“-Sänger Genesungswünsche nach Los Angeles. Wegen der Corona-Pandemie hatte Bieber die anfangs für das Jahr 2020 geplanten Konzerte erst bis 2021 und schließlich 2022 verschoben. Als der Kanadier sich mit dem Coronavirus infizierte, folgten ein weiteres Mal neue Termine. Im Spätsommer schien Bieber das Ramsay-Hunt-Syndrom hinter sich gelassen zu haben. Auf Auftritte in Europa und bei dem Festival „Rock in Rio“ in Brasilien folgte aber der nächste Zusammenbruch. Kurz nach Verlassen der Bühne, ließ er die Fans damals wissen, sei er von plötzlicher Erschöpfung eingeholt worden.

Wie es jetzt um die Gesundheit des Kanadiers steht, blieb vorerst offen. Bieber und seine Sprecher ließen Anfragen von Nachrichtensendern wie CBS und CNN bis Freitag unbeantwortet. Auch Hailey Bieber äußerte sich nicht zu dem Gesundheitszustand ihres Ehemannes. Laut der amerikanischen Gesundheitsorganisation Mayo Clinic gehen die Gesichtslähmungen eines Ramsay-Hunt-Syndroms bei den meisten Patienten nach der Behandlung wieder zurück. In einigen Fällen, heißt es auf der Website des Vereins, dauerten sie aber an.