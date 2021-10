Ärzte empfehlen Ruhepause : Sorge um Königin Elisabeth II.

Wenn Prince Charles an diesem Montag den Klimaschutzgipfel in Glasgow eröffnet, werden viele nach dem Wohlbefinden seiner Mutter fragen. Noch vor einigen Tagen hatte die Queen ihr Erscheinen bestätigt, doch kurz danach sagte sie aus gesundheitlichen Gründen ab. Im Buckingham Palace heißt es, ihre Ärzte hätten ihr eine zweiwöchige Ruhephase empfohlen. In der Bevölkerung wurde bereits wahrgenommen, dass das 95 Jahre alte Staatsoberhaupt im Oktober zum ersten mal öffentlich mit einem Krückstock auftrat.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London.



Echte Sorge wurde daraus, als sie vor zehn Tagen eine Nacht in einem Londoner Krankenhaus verbrachte – die erste seit acht Jahren. Angeblich blieb sie nur aus „praktischen Gründen“ in dem Hospital, nachdem sie sich einer „Voruntersuchung“ unterzogen hatte. Zuvor hatte sie schon eine Reise nach Nord­irland abgesagt. Den ärztlichen Rat habe sie nur „zögernd akzeptiert“, hieß es am Tag der geplanten Abreise.

Kurz zuvor hatte der Palast noch eher Heiteres zu vermelden gehabt. Die Queen hatte den Preis eines Magazins als „Oldie of the Year“ ausgeschlagen – in einer unnachahmlichen Antwort an die Redaktion: „Ihre Majestät glaubt, dass man so alt ist, wie man sich fühlt, weshalb die Queen nicht glaubt, dass sie die relevanten Kriterien erfüllt und hofft, dass Sie einen würdigeren Empfänger finden.“

Der Palast lässt den Gesundheitszustand von Königin Elisabeth II. möglichst undramatisch erscheinen. Auch der Premierminister versuchte, die Nation zu beruhigen, als er in der vergangenen Woche sagte: „Ich habe, wie jede Woche als Teil meiner Arbeit, mit Ihrer Majestät gesprochen, und sie war in sehr guter Form.“ Boris Johnson fügte an: „Ihre Ärzte haben ihr geraten, dass sie sich ausruhen soll, und ich denke, wir sollten das respektieren und verstehen, und jeder wünscht ihr nur das Beste.“

Immerhin wusste eine Boulevardzeitung am Sonntag zu vermelden, dass sich die Queen bereits auf die Weihnachtszeit freue, die sie im Kreis der Familie verbringen will. Es ist das erste Weihnachtsfest, seit ihr Mann Philip verstorben ist, und der Besuch der engsten Verwandtschaft werde auf die Queen wie ein „perfektes Tonikum“ wirken, versicherte ein Palast-Insider der Daily Mail.