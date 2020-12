Nach Moria : „Alles ist anders, wenn du es mit eigenen Augen siehst“

Sie trafen sich im Flüchtlingslager in Moria. Heute ist er frei, und sie sind ein Paar. Sonja B. und Mohammad Khalid I. im Gespräch über Menschlichkeit in unmenschlichen Zuständen, Reden ohne Worte und eine lange Flucht.

Warum ist es am Rhein so schön? Khalid I. hat in der Schweiz die Freiheit gefunden. Bild: Fabian Fiechter

Sonja und Khalid, Sie waren beide im größten Flüchtlingscamp Europas, in Moria, bevor es abbrannte. Dort haben Sie sich kennengelernt. Nun leben Sie, Khalid, Tausende Kilometer entfernt in der Schweiz. Fühlt sich das Leben realer an?

Khalid: Ja, natürlich, viel realer als in Griechenland. Ich kann zur Schule gehen. Gerade bin ich aus der Flüchtlingsunterkunft in ein eigenes Zimmer gezogen, in einen kleinen Ort in der Nähe von Basel.

Haben Sie noch Kontakt nach Moria? Was haben Sie zuletzt gehört?