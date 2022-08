Solidaritätsvideos für Marin : „Brave Mädchen kommen in den Himmel, rockende überall hin“

Die durch zwei Partyvideos in Kritik geratene finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin erhält im Netz Rückendeckung: Unter dem Hashtag #SolidaritywithSanna haben zahlreiche Nutzer aus verschiedenen Ländern Videos veröffentlicht, die sie beim Feiern und Tanzen zeigen. „Wir sollten alle etwas mehr tanzen“, schrieb etwa eine Nutzerin aus den Niederlanden.

Auch aus Deutschland gab es Unterstützung: So veröffentlichte unter anderem die deutsche Grünen-Politikerin Hannah Neumann ein Video von einem Grünen-Bundesparteitag aus dem Jahr 2018, bei dem eifrig getanzt wurde. Auf einer Galerie standen damals vier Frauen, die gemeinsam im Takt wippten und die Arme schwingen ließen. „Brave Mädchen kommen in den Himmel, rockende überall hin“, schrieb die Europaabgeordnete dazu.

„Für alle, die es nicht erkennen können“ klärte Neumann auch darüber auf, wer neben ihr auf der Galerie stand: die heutige Außenministerin Annalena Baerbock, Franziska Brantner, inzwischen parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, und Luise Amtsberg, heute Menschenrechtsbeauftragte.

Stefan Seidler, der für den Südschleswigschen Wählerverband im Bundestag sitzt, teilte auf Twitter ein Video, dass ihn tanzend mit einer Frau zeigt. Im Hintergrund sind Plakate seiner Partei zu sehen. Dazu schrieb er: „Bevor es jemand #leaked, hier kommt meins. Wilma und ich hatten nur Bier und Korn.“

Die österreichische Nationalrat-Abgeordnete Henrike Brandstötter teilte ebenfalls ein Video von sich beim Tanzen. Sie trägt eine leuchtende Plastik-Krone auf dem Kopf und hat die Hände in Luft gestreckt. „Mondseer Seefest im Sommer 2022 mit allen Zutaten: Lebkuchenherz, fragwürdiges Blinke-Krönchen, nicht sehr musikalisches Gegröle …“, schrieb die NEOS-Politikerin dazu.

Häufig geteilt wurde auch ein Video des dänischen Frauenmagazins „Alt for Damerne“, das auf Instagram einen Zusammenschnitt mit privaten Videos von Mitarbeiterinnen veröffentlichte. „Nein, du wirst kein schlechterer Premierminister, Direktor, Schullehrer .... fügen Sie Ihren eigenen Job ein .. sein, wenn du dieses Wochenende auf der Tanzfläche bist.“

Viele Nutzer in den sozialen Medien monierten eine Doppelmoral gegenüber der 36 Jahre alten finnischen Politikerin und posteten Videos von männlichen Politikern, die sich ebenfalls beim Tanzen hatten filmen lassen. Aufsehen, Schmunzeln und bei einigen Betrachtern womöglich auch Fremdscham-Gefühle lösten beispielsweise Aufnahmen von einer Wahlparty nach der zurückliegenden Landtagswahl in Schleswig-Holstein aus. Sie zeigten den Wahlsieger Daniel Günther (CDU) und andere Politiker beim bemüht locker wirkenden „Hubschrauber“-Tanz zu einem entsprechenden Party-Song.

Verwiesen wurde auch auf Aufnahmen des Sommerfestes der CDU-Bundestagsfraktion in diesem Jahr. Das Team von Friedrich Merz hatte nicht nur Clips des tanzenden CDU-Chefs gepostet, sondern diese sogar als dauerhaft verfügbares Highlight abgespeichert.

Ein Twitter-Nutzer sammelte sogar mehrere Clips von verschiedenen tanzenden Staatschefs: Zu sehen sind unter anderem die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel wie auch der amtierende Kanzler Olaf Scholz, aber auch der kanadische Premierminister Justin Trudeau und der französische Präsident Emmanuel Macron. Mit dabei ist auch ein Clip des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenksij, der vor seiner Amtszeit als Schauspieler tätig war und 2006 die ukrainische Version von „Dancing with the Stars“ gewann.

Debatte reißt nicht ab

Trotz aller Solidarität riss die Kritik an den beiden Videos aber auch am Wochenende nicht ab. Im Zentrum stand vor allem, ob Marin durch das Feiern ihre Dienstpflichten verletzt oder die Glaubwürdigkeit der Regierung untergraben hat. Die Chefin der kleinen Oppositionspartei der Christdemokraten, Sari Essayah, teilte mit, es gebe Grund zur Sorge, dass das Verhalten der Ministerpräsidentin möglicherweise eine Bedrohung für die Sicherheit des Landes oder ihrer Person dargestellt habe. Kritisiert wurde unter anderem, dass Marin in der fraglichen Zeit nicht mehr im Urlaub war und keine Vertretung eingeplant war. Marin gab aber an, jederzeit erreichbar und im Notfall verfügbar gewesen zu sein.

Spekulationen, sie habe womöglich Drogen genommen, konterte Marin am Freitag mit der Ankündigung, in der kommenden Woche die Ergebnisse eines bereits durchgeführten Drogentests vorzulegen. „Ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen, nicht einmal als Teenager", sagte sie.