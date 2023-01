Tag 12 im Dschungelcamp 2023 : Charakter-Schrottwichteln in der Busch-Brigade

Cosimo Citiolo und Djamila Rowe nach ihrer Dschungelprüfung „Wall of Shame“ am 12. Tag der RTL-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ Bild: dpa

Das Protokoll vom zwölften Tag im Dschungel möchte ich mit einer Frage beginnen: Wenn Ihr wählen müsstet zwischen einer Woche 5-Sterne-Luxus-Traumurlaub im Doppelzimmer mit Claudia Effenberg oder für den Rest des Lebens nur noch einen einzigen Song von Modern Talking hören zu dürfen – würdet Ihr „You´re My Heart, You´re My Soul“ nehmen, oder „Cheri Cheri Lady“? Und mit dieser Hommage an den weiblichen Claas Relotius der Bolognese-Branche starten wir in den Tag der Offenbarungen.

Der beginnt mit der Erkenntnis, dass Gigi Birofio (der Italo-Import nach Lambrusco, der am stärksten Kopfschmerzen verursacht) ein begeisterter Fan von Töpfen ist: „Der Erfinder vom Topf ist schon cool.“ Der Cecilias-Haar-Fetischist zeigt sich von Töpfen so begeistert wie sonst nur Leonardo DiCaprio von 25 Jahre jüngeren Supermodels.

„Die ist viel böser als sie tut“

Weniger begeistert als von Töpfen ist er beispielsweise von der bekanntesten Spielerfrau seit Lolita Matthäus: „Ich halte von Claudia nichts. Die ist viel böser als sie tut.“ Aber auch sein Bro bekommt sein Fett weg: „Cosimo ist ein Riesenbaby.“ Stichwort „Fett weg“ bei Cosimo: Wenn der im Camp weiter so abnimmt, sieht er zum Finale eventuell schon beinahe so aus wie auf seinen eigenen Instagram-Bildern.

Vorher muss Photoshop-Cosi aber erst noch in die Dschungelprüfung. Gemeinsam mit Jürgen von der Lippes Lieblingskandidatin Djamila Rowe geht es ins große Dschungel-Memory. Ehe die beiden sich mit ihrer Symbiose aus Ahnungslosigkeit und Konzentrationsdefiziten zum Hubert Aiwanger des Dschungels aufschwingen, haut Lieb-Cosimo Citiolo noch einen der rührendsten Sätze der Saison raus: „Wenn ich gewinne, lade ich dich auf einen Urlaub mit einem heißen Mann ein. Und wenn ich nicht gewinne, habe ich trotzdem genug Geld, dann lade ich dich trotzdem ein“.

Und weil Taten mehr sagen als Worte, versucht er noch vor Ort, einen unbeteiligten Ranger für ein Date mit Djamila zu rekrutieren. Und der sagt sogar zu. Jedenfalls, sofern er die Ausführungen aus dem Sprachbrei, den Cosimo offenbar für Englisch hält, halbwegs verstanden hat. But ehrlich gesagt: I don´t glaub this.

Doppelsieg für Effenberg

In der anschließenden Prüfung zeigt sich dann, dass die Volksweisheit „Pech in der Liebe, Glück im Spiel“ nicht zwangsläufig zutrifft. Das erinnerungsresistente Tinder-Duo holt beim Dschungel-Memory nur magere zwei Sterne und beschert dem Kompetenzteam Lagerkoller damit eine entbehrungsreiche Dinner-Situation.

Nur zwei Sterne, da muss Dschungel-Chefkoch Papis Loveday-Henssler am Abend seine Küche vermutlich mit Schmalhans teilen. Hätte Djamila am Vortag mal lieber die Bolognese gegessen, die RTL, Claudia und ihr im Austausch gegen Chipstüten für die Allgemeinheit angeboten hatte. Oder? ODER? Natürlich nicht. Wir erinnern uns: Der herzergreifend selbstlose Bolognese-Verzicht entstammt der Fantasie von Claudia Effenberg und kommt im Ranking der abenteuerlichsten Dschungel-Legenden direkt nach ihren sich im Ferienhaus in Florida türmenden Krokodilen. Doppelsieg für Claudia Effenberg.