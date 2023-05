Aktualisiert am

Immer mehr Alleinerziehende in Deutschland sind Väter

Laut Statistischem Bundesamt : Immer mehr Alleinerziehende in Deutschland sind Väter

15 Prozent der Alleinerziehenden in Deutschland sind Väter. Ihr Anteil ist in den vergangenen zehn Jahren angestiegen.

In Deutschland wächst der Anteil von Vätern, die als Alleinerziehende mit ihren minderjährigen Kindern leben. 15 Prozent der Alleinerziehenden waren im Jahr 2022 Väter, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Zehn Jahre zuvor hatte ihr Anteil bei zehn Prozent gelegen.

In diesem Zeitraum hat auch die Gesamtzahl der alleinerziehenden Väter mit Kindern zugenommen: von 166.000 im Jahr 2012 auf 239.000 im Jahr 2022. Das entspricht einer Zunahme um 44 Prozentpunkte.

Die Zahl alleinerziehender Mütter ging im selben Zeitraum um zehn Prozentpunkte zurück: von 1,48 auf 1,33 Millionen. Damit sind immer noch deutlich mehr Mütter als Väter alleinerziehend.

Insgesamt wächst in knapp jeder fünften Familie ein Kind unter 18 Jahren mit einem Elternteil auf. Rund 1,57 Millionen Alleinerziehenden-Familien lebten 2022 in Deutschland. Im Vergleich zu 2012 ging ihre Zahl leicht zurück. Damals hatten 1,64 Millionen Alleinerziehenden-Familien in Deutschland gelebt.