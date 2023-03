Wenn man Keanu Reeves zum Interview trifft, dann beginnt er mit einem kleinen Ritual: Er fragt das Gegenüber, was er oder sie trinken will, steht dann auf und schenkt das Getränk persönlich ein. Wasser? Still oder mit Sprudel? Mit Zitrone? Mit Eis?

Reeves zieht das komplette Kellnerprogramm durch. So berichten es nicht nur Kollegen, die ihn zu Einzelinterviews getroffen haben, so erlebten auch wir es nun schon zum wiederholten Male Anfang März in Berlin, wo Reeves auf Werbetour für seinen neuen Film „John Wick: Kapitel 4“ Station machte. Normalerweise lassen Stars bei Interviews die PR-Mitarbeiter oder das Hotelpersonal für die Getränke sorgen. Ist es also Koketterie, dass Reeves so gern persönlich einschenkt? Will er besonders nahbar wirken?