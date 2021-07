Bild: EPA

Vergleichsweise günstig

Das spanische Königshaus hat schon schlimmere Zeiten durchlebt. Seit Juan Carlos sich im vergangenen August nach Abu Dhabi zurückgezogen hat, ist wieder etwas Ruhe in den Madrider Zarzuela-Palast eingekehrt. Statt auf neue Korruptionsvorwürfe gegen seinen Vater reagieren zu müssen, kann sich Felipe wieder ganz um seine Aufgaben als König kümmern. Das sich abzeichnende Ende der Pandemie erlaubt dem Königspaar, in der Öffentlichkeit präsenter zu sein und mehr zu reisen. Dabei setzt der Monarch auch vorsichtige politische Akzente: In wenigen Wochen war er gleich mehrere Male in Katalonien, wo die Separatisten eine unabhängige Republik wollen.Seit sieben Jahren ist Felipe (rechts) auf dem Thron. Laut einer Umfrage zum Jahrestag seiner Thronbesteigung sind drei von vier Spaniern mit seiner Amtsführung zufrieden. Vor allem auf seinen Auslandsreisen halten sie ihn für einen guten „Botschafter“ Spaniens. Doch je jünger die Spanier sind, desto weniger halten sie von der Monarchie, die Spanien mit einem Jahresbudget von rund 8,5 Millionen Euro im europäischen Vergleich relativ günstig kommt. Eine immer wichtigere Rolle bei der Modernisierung des Königshauses spielt Kronprinzessin Leonor (links), die inzwischen Termine ohne ihre Eltern wahrnimmt und auch sonst selbständiger wird. In diesem Sommer steht eine Zäsur bevor. Dann wechselt Leonor nach Wales. Sie wird dort das UWC Atlantic College besuchen und das internationale Abitur ablegen. Für die Kosten des zwei Jahre dauernden Kurses von mehr als 76.000 Euro wird ihre Familie aufkommen. (hcr.)