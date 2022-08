Klage gegen die Deutsche Bahn : Wie eine nicht binäre Person für die richtige Ansprache kämpft

Bloß nicht auffallen, ausschließlich Deutsch sprechen und sich anpassen – das war der Auftrag, den Em von den deutsch-russischen Eltern erhielt. Doch das Kind wollte in keines der vorgegebenen Muster passen. Es sang, musizierte, tanzte. Im Alter von 15 Jahren fing Em mit Ballett an. Manche Klassenkameraden respektierten das. Doch den Jugendlichen, die in der Sporthalle Basketball spielten und am Ballettsaal vorbeiliefen, gefiel es gar nicht. Ems Leidenschaften wurden in dem Dorf im Osnabrücker Land, in dem sich jeder kennt und grüßt, mitunter zum Problem. Das Mobbing in der Schule wurde so schlimm, dass Em sich nach dem Abschluss für das Fach Psychologie einschrieb. „Ich habe nie verstanden, warum Menschen so gewaltvoll sind“, sagt Em. „Daher dachte ich, dass mir das Studium Antworten liefern würde.“ Damals ging es Em dabei weniger darum, später in die therapeutische Praxis zu gehen.

Viele Jahre später hat Em sich auf Transpsychologie spezialisiert, schreibt eine Doktorarbeit zur Verinnerlichung von Diskriminierung von Transmenschen, will Wissen produzieren, um das Leben von Transmenschen zu verbessern. Denn Em ist keine Kurzform von Emily und auch nicht von Emil, sondern ein „Neo-Pronomen“, das nicht binäre Personen statt „er“ und „sie“ für sich nutzen. Weitere neu geschaffene Pronomen sind etwa „xier“, „per“ oder „hen“. Eigentlich heißt Em René_ Rain Hornstein. Nach dem René folgt ein Unterstrich, um zu signalisieren, dass es sich weder um die weibliche noch um die männliche Version des Namens handelt.