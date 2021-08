Nomaden in der Türkei : Der Ruf der Natur

In ihrer Jugend, sagt die 60 Jahre alte Huriye Arikan, habe es noch drei Tage gedauert, um jedes Frühjahr von ihrem Dorf nahe der Küste hoch auf die Alm zu ziehen. Den für den Sommer benötigten Hausrat beförderten damals Kamele und Esel, die Schafe fanden den Weg auf die Alm fast von allein. Heute ist alles viel einfacher. Autos brauchen nur zwei Stunden, um Hausrat und Vieh vom unteren Dorf Ahatli in das gleichnamige obere Dorf zu bringen, 50 Kilometer tief in den Bergen.

Geblieben aber ist der Rhythmus ihres Lebens, der dem der Natur und der Tiere folgt. Wenn in den Bergen der Schnee schmilzt, zieht es nicht allein ihre Tiere nach oben. Auch ihre innere Uhr sagt ihr dann, dass die Zeit gekommen ist, das Winterquartier zu verlassen. Jetzt im August ist es hier oben mehr als zehn Grad kühler als an der feuchten Küste, nachts wird es richtig kalt. Ende Oktober werden Huriye Arikan und ihr Mann das Zelt, das einem Hüttenverschlag gleicht, wieder abbauen und für das nächste Jahr verstauen. Denn auf 2000 Meter Höhe würden es die Schneemassen sonst erdrücken.

Ihr Dorf Ahatli gehört zur türkischen Kreisstadt Kaş. Sie zählt 60.000 Einwohner, von denen 55.000 in den 54 Dörfern um die Kernstadt leben. Jedes Dorf hat unten ein Winterquartier, das auf das Meer blickt, und oben in den Bergen als Sommerquartier eine Alm, die Yayla. Auch betreibt jedes Dorf Landwirtschaft. Selbst wenn die Kreisstadt eine beliebte Urlaubsdestination ist, trägt die Landwirtschaft doch stolze 80 Prozent zur Wirtschaftsleistung von Kaş bei.

Ein wanderndes Volk

Noch immer sind viele Bewohner der Dörfer um Kaş Halbnomaden, sogenannte Yörüks. Seit Jahrhunderten sind türkische Nomadenstämme und Halbnomaden, die entlang der Mittelmeerküste von Adana im Osten bis Bodrum im Westen siedelten, im Sommer hoch ins Taurusgebirge gezogen. Türkische Nomadenstämme hatten 1071 nach dem Sieg von Manzikert über die byzantinische Armee ihre Lebensform nach Anatolien gebracht.

Auf den Steuerlisten der Osmanen tauchte im 16. Jahrhundert für jene, die keinen festen Wohnsitz hatten, sondern wanderten (yürümek), erstmals der Begriff Yörük auf, und noch heute bezeichnen sich selbst sesshaft gewordene Nomaden stolz als Yörük. Wohl bauten sie an der Küste Dörfer mit festen Häusern. Die verließen sie aber im Sommer. Sie nahmen dann ihren Besitz mit, der tragbar und zweckmäßig sein musste und oft auch schön war, wie die Kelime beweisen, die in der Vergangenheit auf den Yaylas auf den Webstühlen der Frauen und Mädchen entstanden sind.

Huriye Arikan webt keine Kelime mehr. Sie ist vollauf mit dem Alltag beschäftigt. Sie kümmert sich um ihren Garten, in dem wächst, was sie und ihr Mann dort anpflanzen. Die Schafe draußen auf der Alm hat sie im Blick. Abends müssen sie zurück im Gatter sein, um vor einem herumstreifenden Wolf in Sicherheit zu sein. Denn die Schafe sind ihr Einkommen. Sie sollen gedeihen, bevor sie im nächsten Sommer zum Opferfest verkauft und dann geschlachtet werden. Das Gras der Alm sei in diesem Jahr aber nicht saftig, klagt sie. Es habe im Winter zu wenig Schnee gegeben.