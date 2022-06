Lernen in Deutschland : Zu Hause wären jetzt Ferien

Daniil und die Algebra-Prüfung: In seiner letzten Schulwoche schreibt der Ukrainer von Frankfurt aus einen Test für sein Gymnasium in Saporischschja. Bild: Frank Röth

Am letzten Montag des Schuljahrs 2021/22 muss Daniil noch einen Algebra-Test hinter sich bringen. Der ukrainische Junge fährt sein Notebook hoch, schaut sich das mehrseitige Dokument von vorne bis hinten durch. 45 Minuten hat er nun, um die Aufgaben zu lösen. Er greift zu Stift und kariertem Block und beginnt, Formeln aufs Papier zu schreiben. Das Test-Formular sowie Fotos der Notizseiten wird er nach Ablauf der Zeit an seinen Lehrer schicken. Denn Daniil trifft ihn, wie auch alle 28 Mitschüler, nur auf dem Bildschirm. Seit Mitte März lebt der 14-Jährige mit seiner Mutter Elena Vasylieva in Frankfurt. Trotzdem hat er gerade eben das achte Schuljahr an seinem ukrainischen Gymnasium beendet – Digitalunterricht sei Dank.

Anke Schipp Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge Eva Schläfer Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Viele andere ukrainische Schülerinnen und Schüler, die seit Kriegsbeginn nach Deutschland kamen, sind schon einen Schritt weiter und in Schulen im gesamten Bundesgebiet aufgenommen worden. Die Kultusministerkonferenz spricht von mehr als 123 000. In Hessen sind es rund 10 800 Kinder und Jugendliche, wie das Kultusministerium mitteilte.