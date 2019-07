FAZ Plus Artikel Roboter in Altersheimen :

FAZ Plus Artikel Roboter in Altersheimen : Das System pflegt mit

Alle reden über Roboter, doch die Digitalisierung kommt auch in kleineren, unbemerkten Schritten daher. Zum Beispiel in Gestalt eines Nachtlichts im Seniorenheim.

Ein Schaf ist das sichtbarste Merkmal dafür, dass im Bielefelder Seniorenheim „Breipohls Hof“ das digitale Zeitalter begonnen hat. Unablässig grast es kreuz und quer den vertrockneten Rasen des Innenhofs ab. Nach getaner Arbeit geht, nein: fährt es zum Aufladen in seinen Stall. Denn das Tier ist eigentlich ein Mähroboter, in Gestalt eines Schafes eben. Auf diese Weise soll in Breipohls Hof die Akzeptanz digitaler Technik erhöht werden. Und davon gibt es hier reichlich, denn das Seniorenheim hat sich früher als andere Gedanken gemacht um die Digitalisierung in der Pflege.

Über drei Millionen Menschen sind in Deutschland pflegebedürftig; ein großer Teil von ihnen wird vollstationär in einem Pflegeheim versorgt. Diese Zahl wird in den nächsten Jahren massiv ansteigen, wenn auch die Babyboomer-Generation, also die Alterskohorte der in den 1950er und 1960er Jahren Geborenen, Pflege benötigt. Dass dafür die Digitalisierung mehr Chancen als Risiken bringt, hoffen Pflegedienstleister wie Gesundheitspolitiker. Doch wie genau eine digitale Technik auch in der Altenpflege von Nutzen sein kann und ob die gut 14.000 deutschen Seniorenheime überhaupt auf die Digitalisierung vorbereitet, sind, das ist noch nicht klar.