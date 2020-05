Im Friseursalon : Viren waschen, schneiden, föhnen, stylen

Die Tür des Friseurs in Köln-Sülz geht auf, mit dem Ellbogen gedrückt, und eine Mitarbeiterin tritt ins Freie. Maske hoch, Luft holen, lächeln, Maske wieder runter, weiterarbeiten. Die Verschnaufpause nehmen sie hier wörtlich. Draußen überall Schilder: „Nur mit Termin!!“ Das Telefon klingelt dauernd, keine Zeit für ein Interview, heute, am Montag, dem ersten Tag der Öffnung: „Geht nicht.“

Also nach nebenan, zum Männersalon von Bilal Bayar. Er kann schneiden und trotzdem reden, mit Mundschutz. Sechs Wochen war sein Laden geschlossen: „Das war sehr schlecht fürs Geschäft.“ Die 9000 Euro Soforthilfe hat er direkt beantragt. „Aber bis heute habe ich die nicht gesehen.“ Bayar nimmt auch Kunden ohne Termin, hat er immer so gemacht. Seit neun Uhr arbeiten er und seine Mitarbeiter durch. Eine Pause nach der Zwangspause ist nicht drin.

Vier Gäste dürfen gleichzeitig in den Laden, damit die Abstände zwischen den Stühlen stimmen. Auf der Theke stehen Sagrotan-Flaschen. „Getränke können wir nicht mehr anbieten.“ Wie soll man auch mit Mundschutz trinken? Warten darf man nur noch draußen, da stehen aber keine Stühle. Immerhin, nebenan ist ein Kiosk, Kaltgetränke kann man sich besorgen, und die Berrenrather Straße ist eine Einkaufsstraße – Zeitvertreib auch zu Coronazeiten möglich.

Wenn einer der Mitarbeiter frei ist, geht’s los. Erst einmal Haarewaschen. Bilal Bayar und seine Kollegen müssen das nun machen, um mögliche Viren auszuwaschen, die sich Kunden auf dem Weg in den Salon eingefangen haben könnten: Trockenschnitt ist nicht erlaubt.

Masken sind für Friseure und Kunden Pflicht. Bayar hat genug, er hat welche beim Aldi besorgt. Zwei Kunden waren heute schon ohne da, die kriegen dann eine von ihm. „Für uns finde ich das Maskentragen gut“, sagt Bayar. „Ist sicherer. Aber beim Schneiden stört es.“ Er zeigt es an seinem Kunden: Hinterm Ohr schneidet es sich nicht gut. Die Schlaufe darf dafür kurz abgemacht und der Mundschutz vom Kunden festgehalten werden. Umständlich, aber erlaubt. „Die sechs Wochen waren hart“, sagt der Mann, dem Bayar gerade die Haare schneidet, grinsend. „Sieht man, oder?“ Oben sind die Haare mit Klammern zusammengesteckt, damit Bayar unten besser schneiden kann. Die sind ziemlich lang, stimmt.

Ein Kunde kommt, mit Mundschutz bleibt er an der Tür stehen. Alle Mitarbeiter sind belegt. „Geht 15.00 Uhr?“, fragt ein Friseur, ohne beim Schneiden auch nur innezuhalten. „Kein Problem“, sagt der Mann, der kommt wieder. Seine dicken schwarzen Haare sind zwar ordentlich gegelt, aber schon recht lang. Nach sechs Wochen machen die anderthalb Stunden zusätzlich auch nichts mehr.

Bilal Bayar hat sich in all den Wochen auch selbst nicht die Haare geschnitten, den Bart auch nicht. Solidarität mit seinen Kunden. „Ich wollte da als gutes Beispiel vorangehen.“ Sogenannte gesichtsnahe Dienstleistungen, also Bart schneiden, Wimpern und Augenbrauen färben sind weiter verboten. In der freien Zeit hat Bilal Bayar nicht viel gemacht, außer: „Laufen gehen. Essen. Schlafen.“ Und warten, dass er wieder aufmachen durfte. Seine Preise hat er noch nicht angehoben. Waschen, Schneiden, Föhnen, Stylen: 25 Euro. „Das Waschen war auch vorher schon mit im Preis.“