Eklat in Spaniens Königshaus : Ein unaufgefordertes königliches Geschenk

Vergeblich hatte man im spanischen Königshaus darauf gehofft, dass endlich wieder Ruhe einkehrt. Seit seiner Herzoperation im vergangenen Sommer ist Juan Carlos nur noch selten in der Öffentlichkeit zu sehen. Doch wieder einmal holt ihn nun seine Vergangenheit ein – und die frühere Beziehung zu seiner „innigen Freundin“ Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Vor acht Jahren hatte die deutlich jüngere Deutsche den spanischen Monarchen zur Elefantenjagd nach Botswana begleitet, bei der sich Juan Carlos die Hüfte brach. Die Reise auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise stürzte die Monarchie in eine ihrer schwersten Krisen und trug wesentlich zum Thronverzicht von Juan Carlos zwei Jahre später bei.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Nun berichtet die spanische Zeitung „El País“, dass sich der emeritierte Monarch der bürgerlichen Deutschen gegenüber, die eigentlich Corinna Larsen heißt und ihren Adelstitel einer kurzen Ehe mit Casimir zu Sayn-Wittgenstein verdankt, äußerst großzügig gezeigt habe. Im Zuge eines Ermittlungsverfahrens der Genfer Staatsanwaltschaft bestätigte ihr Anwalt ein „unaufgefordertes Geschenk“ des Königs im Jahr 2012. Juan Carlos habe sich ihr und ihrem Sohn verbunden gefühlt und wollte sich mit dieser „Spende“ dafür erkenntlich zeigen, dass sie ihm in einer Zeit beigestanden habe, in der es ihm gesundheitlich schlecht gegangen sei. Die Summe sei „eindeutig als Geschenk dokumentiert“ und von den Banken entsprechend geprüft worden. Angaben zur Summe machten weder er noch „El País“. Das spanische Online-Portal „Okdiario“ hatte vor einiger Zeit von angeblich 65 Millionen Euro berichtet.

„Er unterscheidet nicht zwischen legal und illegal“

Laut „El País“ wurde das „Geschenk“ vom Schweizer Konto einer Stiftung aus Panama überwiesen. Das gehe aus Dokumenten hervor, welche die Schweizer Ermittlungsbehörden bei Hausdurchsuchungen bei einem Fondsverwalter und einem Anwalt in Genf fanden. Die Staatsanwaltschaft befragte beide sowie auch Corinna Larsen und Vertreter der beteiligten Mirabaud-Bank. Laut den Schweizer Ermittlern befanden sich auf dem Bankkonto der Stiftung 100 Millionen Dollar aus Saudi-Arabien. Sie sollen aus einer Überweisung des saudischen Finanzministeriums aus der Zeit stammen, als in Riad noch König Abdullah bin Abdulaziz regierte, zu dem Juan Carlos gute Beziehungen unterhielt.

Der Anwalt von Corinna Larsen bestritt, dass seine Klientin etwas mit den Korruptionsvorwürfen zu tun habe, die im Zusammenhang mit der Vergabe des Baus des AVE-Hochgeschwindigkeitszugs von Medina nach Mekka an ein spanisches Konsortium im Jahr 2011 erhoben wurden. Vor zwei Jahren waren heimlich mitgeschnittene Tonaufnahmen aufgetaucht, auf denen angeblich Corinna Larsen darüber spricht, dass Juan Carlos eine Provision von rund 80 Millionen Euro für das Bahngeschäft bekommen habe. „Er unterscheidet nicht zwischen legal und illegal“, soll sie einmal gesagt haben.

Corinna Larsen stieg offenbar auch, ohne zu zögern, immer wieder in die Privatflugzeuge ihres königlichen Gefährten, für die Juan Carlos selbst nichts zahlte. Am Montag sagte Álvaro de Orléans-Borbón, ein entfernter Cousin, in einem Interview mit „El País“, er habe zwischen 2007 und 2018 „viele Privatflüge des emeritierten Königs bezahlt, ich bin aber kein Strohmann“. Gegen ihn war zeitweise wegen des Verdachts ermittelt worden, er verwalte geheimes Vermögen des Monarchen.