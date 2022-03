Italien : Silvio Berlusconi heiratet wieder – zumindest fast

Italiens früherer Regierungschef Silvio Berlusconi (Mitte) und seine Lebensgefährtin Marta Fascina, schneiden die Hochzeitstorte in der Villa Gernetto an. Bild: dpa

Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi hat am Samstag mit seiner Lebensgefährtin Marta Fascina den Bund fürs Leben geschlossen, allerdings nur „symbolisch“. Der 85 Jahre alte Berlusconi, Gründer und Vorsitzender der konservativen Partei Forza Italia, und die 32 Jahre alte Forza-Ita­lia-Abgeordnete Fascina sind seit 2020 ein Paar.

Dem Vernehmen nach ließ sich Berlusconi von seinem Wunsch nach einer „echten“ Hochzeit von seinen Kindern abbringen, die eine neuerliche Aufsplitterung des Milliardenerbes befürchteten. Aus zwei früheren Ehen, die je­weils geschieden wurden, hat Berlusconi insgesamt fünf Kinder. Immerhin drei von ihnen nahmen am Samstag an der Feier mit insgesamt 60 Gästen in der ­Villa Grenetto in Monza teil.

Nach der Scheidung von seiner zweiten Frau Veronica Lario 2009 dauerte es fast ein Jahrzehnt, bis die einstigen Eheleute den Rechtsstreit um die Unterhaltszahlungen in Millionenhöhe beilegen konnten. Zu­letzt hatte sich Berlusconi 2020 nach zehnjähriger Beziehung von seiner Le­bensgefährtin Francesca Pascale ge­trennt. Zur Begründung für die „Symbolheirat“ teilte Berlusconi vor der Feier am Samstag mit: „Das Band der Liebe, der Achtung und des Respekts, das mich mit Marta Fascina verbindet, ist so tief und fest, dass es nicht nötig ist, es durch eine Heirat zu formalisieren.“

Zu den Geladenen gehörten am Samstag neben den drei Kindern und dem Bruder Berlusconis be­kannte Partei- und Geschäftsfreunde aus der langen Laufbahn des erfolgreichen Unternehmers und Politikers. Im Januar war Berlusconi bei dem Versuch gescheitert, sich vom Parlament in Rom zum italienischen Staatspräsidenten wählen zu lassen.