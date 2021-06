Aktualisiert am

Kleiner Held in Florida

Kleiner Held in Florida :

Kleiner Held in Florida : Siebenjähriger rettet Vater und Schwester vor Ertrinken

Ein sieben Jahre alter Junge ist über das Memorial-Day-Wochenende zum Helden geworden. Nachdem sein Vater sowie seine vier Jahre alte Schwester beim Baden von einer Strömung erfasst worden waren und weggetrieben wurden, war Chase Poust an Land geschwommen, um Hilfe zu holen.

Sein Vater Steven Poust war gemeinsam mit Chase sowie seiner Schwester am Freitag auf der Halbinsel Mandarin Point angeln. Dem lokalen Fernsehsender WJXT sagte Poust, dass sein Boot auf dem St. Johns River in der Nähe von Jacksonville im US-Bundesstaat Florida ankerte, als seine vier Jahre alte Tochter Abigail beim Schwimmen von einer Strömung erfasst und weggetrieben wurde. Der siebenjährige Chase versuchte erst, seine Schwester zu greifen, geriet dabei jedoch selbst in Schwierigkeiten.

Als Steven Poust seinen Kindern nachsprang, wies er seinen Sohn an, an das Ufer zu schwimmen. „Ich sagte ihm, dass ich ihn liebe, weil ich nicht wusste, was passieren würde“, sagte Poust dem Fernsehsender. „Ich versuchte, bei beiden zu bleiben, doch dann trieb meine Tochter davon.“ Da das Mädchen eine Schwimmweste trug, ging sie glücklicherweise nicht unter.

Über eine Stunde soll der Junge gebraucht haben, um das Ufer zu erreichen. Dem Sender WJXT sagte er, er habe sich auf seinem Rücken treiben lassen und gepaddelt, um seine Kräfte zu schonen, da er – im Gegensatz zu seiner Schwester – keine Schwimmweste trug. Diese sind in Florida ab sechs Jahren nicht mehr vorgeschrieben. Er sei dann zum nächsten Haus gerannt, um Hilfe zu rufen.

Mehr zum Thema 1/

Laut dem Jacksonville Fire and Rescue Department waren der Vater und die Tochter mittlerweile zwischen eineinhalb bis zwei Meilen (das entspricht etwa 2,4 bis 3,2 Kilometer) von dem ursprünglichen Standort des Bootes abgetrieben worden. Erst nach einer Stunde entdeckten die Feuerwehrleute Steven Poust und seine Tochter im Wasser. „Ich schrie so laut ich konnte und wedelte mit meinen Armen", sagte Steven Poust über den Moment, als er das Boot entdeckte. Über die Heldentat seines Sohnes sagte er, „der kleine Mann hat es ans Ufer geschafft und Hilfe gefunden, und das hat uns unser Leben gerettet!“.