Tolle Jobs fürs neue Jahr : Mach es zu deinem Projekt

Bewährungshelfer für Boris Becker

Nun ist er also wieder in Deutschland, der brillante Schlägerschwinger und nicht ganz so brillante Vermögensverwalter. Für seinen Neuanfang braucht Boris Becker jemanden, der ihn vor weiteren Missgeschicken bewahrt und ihm attraktive berufliche Perspektiven aufzeigt – einen Bewährungshelfer wie Sie. Halten Sie ihn von Auftritten in „Dschungelcamp“, „Let’s Dance“ und „The Masked Singer“ ab, achten Sie darauf, dass er keine Steuertipps von Alfons Schuhbeck oder Uli Hoeneß annimmt. Legen Sie ihm nahe, seine Fähigkeiten als Ernährungsberater und Yogalehrer zu nutzen, die ihm schon im Gefängnis zugutegekommen sind. Lassen Sie ihn unter dem Motto „Prison Fitness“ ein innovatives Bodyforming-Programm entwickeln. Kernelemente sind Inhouse-Circle-Runnings auf zehn Quadratmetern, Mixed-Martial-Arts-Sparrings mit angespitzten Zahnbürsten, die Yogastellung „Zornige Kobra im Polizeigriff“ und eine Jailhouse-Cooking-Diät, die so mies schmeckt, dass die Programmteilnehmer gleich ganz aufs Essen verzichten. Nach der triumphalen Vermarktung dieses Konzepts kann Boris zusammen mit Ex-Yogi Löw dem Beraterstab der Fußballnationalmannschaft beitreten. Er­folgsrezept für das Eröffnungsspiel der EM 2024: wie eine Büffelherde auf Ecstasy die gegnerische Abwehr niederrennen, den Ball ins Tor prügeln, fünf Rote Karten kassieren und die 1:6-Niederlage einfach wegatmen.

Anti-Rassismus-Trainer im Buckingham-Palast

Sascha Zoske Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung.

Eines kommt so sicher wie der Glockenschlag von Big Ben: die nächste Familienkrise bei den Royals. Trügerisch war die Ruhe nach dem Ableben der Matriarchin; schon die Netflix-Aktivitäten des dissidenten Paars im transatlantischen Exil lassen Übles ahnen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Meghan in einem Exklusivinterview mit Peta die Kaltschnäuzigkeit von Elisabeths Corgis gegenüber vermeintlich minderwertigen Rassen anprangern wird, durch die zahllose Mischlingshunde im Umkreis von Buckingham Palace über Jahre hinweg traumatisiert worden seien. Wenn dieser neue Skandal publik wird, braucht Charles III. dringend Ihre Expertise: Werden Sie sein Anti-Rassismus-Trainer. Machen Sie sich seine Naturliebe zunutze, lassen Sie ihn Schwarzerlen umarmen und mit Usambaraveilchen sprechen. Überreden Sie ihn, die jährliche Militärparade „Troop­ing the Colour“ zum „Carnival of Cultures“ umzuwidmen. Empfehlen Sie dem Monarchen, auch durch Personalentscheidungen zu bezeugen, dass er keine ethnischen Vorurteile kennt: Schlagen Sie ihm vor, Boris Johnson trotz seines türkischen Großvaters als Hofnarren einzustellen und jede Hofdame sofort zu feuern, die den Spaßmacher fragt, woher er denn nun wirklich stamme.

Imageberater für Gianni Infantino

Der FIFA-Präsident wird aufs Gemeinste diskriminiert. Nicht als schwuler, schwarzer, behinderter Arbeitsmigrant (auch wenn er sich so fühlt), sondern durch die fortwährende Diffamierung als korrupter Autokratenlakai, was ihn für eine seriöse Anschlussverwendung nach Amtszeitende – etwa als Papst oder UNO-Generalsekretär – praktisch unvermittelbar macht. Deshalb braucht Gianni Infantino Ihre Unterstützung: Verhelfen Sie ihm als spin doctor zu neuem Ansehen. Empfehlen Sie ihm die Gründung einer Nations Conference League, in der ausschließlich Mannschaften spielen, die bei einer Weltmeisterschaft in der Vorrunde ausgeschieden sind. Raten Sie ihm, sich für die Freigabe aller Rauschmittel einzusetzen, entwerfen Sie eine „Legal High“-Armbinde und schlagen Sie ihm vor, die WM 2030 in El Salvador auszutragen, wo die einheimischen Drogenbeauftragten gegen einen Obolus für Sicherheit sorgen werden. Lassen Sie ihn beim Nations-Conference-League-Spiel Deutschland gegen Qatar in der Loge mit Karl Lauterbach einen Schwarzen Afghanen durchziehen. Als Gegenleistung dafür, dass Deutschland garantiert nicht aus der dritten Liga absteigt, darf Infantino entscheiden, wer beim nächsten Eurovision Song Contest für die Bundesrepublik antritt.