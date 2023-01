Brasiliens „Primeira Dama“ : Sie wartete vor dem Gefängnis

Rosângela Lula da Silva steht auf der Bühne. Vor ihr ein Menschenmeer. Neben ihr der neue Präsident Brasiliens, Luiz Inácio Lula da Silva. Die beiden umarmen sich, geben sich einen innigen Kuss. Die Menge jubelt. Die Szene vom späten Abend nach Lula da Silvas Amtseinführung am Neujahrstag landet wenige Stunden später in den sozialen Netzwerken, gepostet von „Janja“, wie die neue „Primeira Dama“ Brasiliens von allen ge­nannt wird. Sie schreibt dazu: „Die Minister der Liebe treten ihr Amt an!“

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



Lula da Silva ist 77 Jahre alt, Janja 56, die beiden kennen sich seit den Neunzigerjahren. Die studierte Soziologin, die schon in jungen Jahren Lula da Silvas Arbeiterpartei (PT) beitrat, nahm damals an den sogenannten Bürger-Karawanen teil, bei denen sie den früheren Gewerkschaftsführer und (noch) erfolglosen Präsidentschaftskandidaten kennenlernte. Jahre später kreuzten sich die Wege der beiden abermals, als Janja im Jahr 2017 ein von der Landlosen-Bewegung organisiertes Fußballspiel zwischen Politikern und Künstlern besuchte. Mit von der Partie war auch Lula da Silva, der in der ­Zwi­schenzeit zu einer Ikone der süd­ame­ri­kanischen Linken aufgestiegen war und von 2003 bis 2011 als Präsident an der Spitze Brasiliens gestanden hatte.

Lula da Silva hatte im selben Jahr, 2017, seine zweite Frau Dona Marisa verloren. 2018, ein halbes Jahr vor den Präsidentenwahlen, zu denen er mit guten Chancen angetreten wäre, sollte er noch mehr verlieren: Nachdem er im Rahmen eines Korruptionsprozesses schuldig ge­sprochen und zu mehreren Jahren Ge­fängnis verurteilt worden war, wurde Lula da ­Silva im April verhaftet und in der südbrasilianischen Stadt Curitiba im dortigen Sitz der Bundespolizei in einer Zelle interniert. Was wie das unrühm­liche Ende von Lulas politischer Karriere schien, sollte der Beginn einer Wieder­geburt werden – nicht nur politisch, ­sondern auch in Sachen Liebe.

Irgendwann ließ sich die Liaison nicht mehr verheimlichen

Vor dem Gefängnis in Curitiba formierte sich eine Mahnwache von An­hängern. Mittendrin Janja, die aus der Re­gion stammt und auch im regionalen Ableger der Arbeiterpartei aktiv war. Janja fing an, Lula da Silva im Gefängnis zu besuchen. Sie brachte ihm Speisen, die sie selbst zubereitete. Irgendwann nahm sie seine Wäsche mit, um sie bei sich zu Hause zu waschen. Lula da Silva zeigte seine Zuneigung, indem er Freunde da­mit beauftragte, Janja Blumen zu überbringen. So begann die Liebesgeschichte der beiden. Es heißt, sie hätten sich 580 Briefe geschrieben – einen für jeden Tag, den Lula da Silva in der Zelle verbrachte. Die Liebe zu Janja war rück­blickend einer der Faktoren, die Lulas Hoffnung auf eine auch politische Zu­kunft am Leben hielten.

Irgendwann ließ sich die Liaison der Frischverliebten nicht mehr verheim­lichen. Als ein befreundeter Ökonom nach einem Besuch das Gefängnis verließ, ließ er die Bombe platzen: Lula da Silva sei verliebt, und sein erstes Vor­haben nach dem Verlassen des Gefängnisses sei es zu heiraten. Tatsächlich sollte Lula da Silva noch im selben Jahr das Gefängnis verlassen. Später erklärte der Oberste Gerichtshof den Richter im Lula-Prozess für befangen und annullierte die Prozesse gegen ihn.

Mehr zum Thema 1/

Als Lula am 8. November 2019 das Gefängnis verließ, war Janja eine der Ersten, die ihn in die Arme schloss. Seither ist sie ihm nicht von der Seite ge­wichen. Mit der Hochzeit dauerte es allerdings noch etwas. Das Ja-Wort ga­ben sich die beiden erst im vergangenen Mai, als sich Lula da Silva schon ­mitten im Wahlkampf befand. Die Zeremonie fand vor 200 Gästen in São Paulo statt. Seither trägt Janja den Nachnamen Lula da Silva.

Der neue Präsident hat viele bekannte Gesichter in sein Kabinett geholt, unter ihnen zahlreiche Personen, die sein volles Vertrauen genießen. Die „Primeira Dama“ ist die große Neuheit in seiner dritten Präsidentschaft. Dass ­Janja in Brasília kein Schattendasein führen wird, hat sie schon bewiesen. Sie war am Neujahrstag für die Koordi­nation der Amtseinführungszeremonie verantwortlich, die als beispiellos in die Geschichte eingeht. Da Lula da Silvas Vorgänger Jair Bolsonaro sich weigerte, seinem Nachfolger die Präsidentenschärpe zu überreichen und frühzeitig nach Florida gereist war, wurde die Schärpe von einer Gruppe einfacher Leute und damit „im Namen des Volkes“ übergeben. Die Idee für diesen symbolträchtigen Akt stammt von Janja. Beim anschließenden Empfang der Staatsoberhäupter zeigte die Präsidentengattin nicht nur Kreativität, sondern auch ­Cha­rakter und Überzeugung, als sie sich weigerte, dem angereisten iranischen Vizepräsidenten die Hand zu reichen.

Nicht allen gefällt der Einfluss der „Neuen“

Schon in einem Interview vor der Amts­einführung hatte Janja angekündigt, als First Lady eine aktive Rolle einzunehmen, wie sie das schon während der Kampagne und in der Übergangs­phase nach der Wahl getan hatte. Sie soll auch bei einzelnen Nominierungen mitgeredet haben. Nicht allen im Umfeld von Lula da Silva und in der Führungsetage der Arbeiterpartei gefallen die herausgehobene Rolle der „Neuen“ und ihr Einfluss auf den Präsidenten, gerade wenn es um politische Entscheidungen geht. Das „Ministerium der Liebe“, dessen Entstehung und Bedeutung nur Lula da Silva und Janja kennen, nimmt in der neuen Regierung möglicherweise einen wichtigeren Platz ein, als viele erwartet hatten.