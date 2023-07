Sind meine Haare gut?“, fragt Charlotte Kretschmann und zupft an ihrer Bluse. Sie schiebt die Ärmel nach oben und streicht die Falten am Saum glatt. Die Perlmuttkette, die sich an ihr Schlüsselbein schmiegt, glänzt im selben Ton. Ihr Enkel Jürgen reicht ihr eine Serviette, steht kurz auf und schiebt den Rollstuhl näher in Richtung Tischkante. Ihre Fingernägel sind rot lackiert, an beiden Händen trägt sie goldene Ringe. Sie hebt ihr Glas, nimmt einen Schluck Rotwein und schaut in die Runde: „Gut temperiert, schmeckt gut.“

Charlotte Kretschmann ist die älteste Frau Deutschlands. Bis auf die beiden Enkel, Jürgen und Peter, hat sie alle aus ihrer Familie überlebt. Geboren wurde sie am 3. Dezember 1909 in Breslau. Das war 17 Jahre bevor Königin Elisabeth II. zur Welt kam. Bei Hitlers Machtergreifung war Charlotte Kretschmann 23 Jahre alt, als der Krieg endete, 35. Als die Mauer gebaut wurde, war sie 51, und als sie fiel, fast 80. Kurz nachdem Angela Merkel im November 2005 zur Kanzlerin gewählt wurde, feierte Charlotte Kretschmann ihren 96. Geburtstag.