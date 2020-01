Am Himmel über Schanghai : Spektakuläre Drohnen-Show wurde nicht an Silvester aufgeführt

Futuristisch, beeindruckend, visionär. So fanden viele Menschen das Silvesterspektakel über den Dächern von Schanghai, bei dem 2000 Drohnen in Formation flogen. Allein: Die Aufnahmen stammen nicht aus der Silvesternacht.

2000 Drohnen, die in verschiedenen Farben leuchtend über die schimmernde Kulisse von Schanghai flogen, spektakuläre Formationen annahmen und schließlich ins neue Jahr zählten. Das geräuschlose Feuerwerk am Himmel über der Metropole beeindruckte viele Zuschauer auf der ganzen Welt – allerdings nur die im Internet. Denn Menschen, die am Silvesterabend in Schanghai zugegen waren, berichten, dass sie von dem Spektakel nichts gesehen hätten.

Wie die „BBC“ berichtet, hat die Firma, die das Video produziert hatte, nun zugegeben, dass die Aufnahmen gar nicht aus der Silvesternacht stammen, sondern schon drei Tage zuvor, am 28.12.2019, aufgezeichnet worden waren. Zuvor hatten chinesische Medien, die vom Staat kontrolliert werden, den Film verbreitet. Viele internationale Medien lobten die Aufnahmen als futuristische Vision. Laut „BBC“ war bereits am 28. Dezember ein Video gepostet worden, dass dieselben Aufnahmen zeigte. Gegenüber dem Sender habe ein Mitarbeiter der für das Video verantwortlichen Firma dann zugegeben, dass schon drei Tage vor Silvester gefilmt worden war.