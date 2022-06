Schutz vor Kindesmissbrauch : „Sexualisierte Gewalt fängt fast immer mit leichten Grenzverletzungen an“

Aktualisiert am

Jedes siebte Kind in Deutschland erfährt sexualisierte Gewalt durch eine erwachsene Person. Wie können Eltern ihre Kinder schützen? Darüber spricht Agota Lavoyer, Sozialarbeiterin und Opferberaterin, im Interview.

Frau Lavoyer, warum fällt es vielen Eltern so schwer, ihre Kinder vor sexualisierter Gewalt zu warnen?

Franziska Pröll Redakteurin im Ressort „Gesellschaft & Stil“. Folgen Ich folge

Trotz der großen Fallzahlen haben Erwachsene das Gefühl: Es kann nicht sein, was nicht sein darf. – Sexualisierte Gewalt an Kindern ist ein Tabu, sie ist mit Sprachlosigkeit belegt. Viele Eltern sind völlig ohnmächtig. Sie wissen vielleicht ein paar Dinge über das Thema, zum Beispiel, dass die meisten Taten durch bekannte Personen begangen werden, nicht durch Fremde. Aber sie wissen nicht, was sie präventiv tun können.