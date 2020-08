Vereinigte Staaten : Sexskandal kostet christlichen Universitätsleiter den Posten

Unterstützte Trump von Anfang an: Jerry Falwell Jr. und Donald Trump bei einem gemeinsamen Auftritt an der Liberty University in Lynchburg 2017 Bild: AFP

Als die Studenten der evangelikalen Liberty University in Lynchburg (Virginia) am Montag ihr Wintersemester antraten, kehrten sie in eine Universität zurück, deren Führungsebene von Skandalen erschüttert wird. Jerry Falwell junior, Sohn des Universitätsgründers und derzeitiger Leiter des Instituts, hat wegen eines Sexskandals sein Amt niedergelegt. Seit Augustbeginn berichteten mehrere amerikanische Medien von Vorfällen, die im krassen Gegensatz zum Verhaltenskodex der Universität stehen.

Den Anfang machte ein Foto, das Falwell auf seinem Instagram-Account postete. Nach einem Bericht der „Washington Post“ soll es ihn gemeinsam mit der jungen Assistentin seiner Frau Becki Falwell zeigen. Beide tragen Shorts, die Reißverschlüsse sind offen, in der Hand hält der evangelikale Universitätsdirektor ein Glas mit dunkler Flüssigkeit. Das Bild sorgte für Aufregung. Falwell löschte es umgehend und nahm auf Drängen der Universität unbezahlten Urlaub auf unbestimmte Zeit. Laut Universitätskodex sind sowohl Alkohol, als auch sexuelle Beziehungen „außerhalb der biblisch-ordinierten Ehe zwischen einem natürlich geborenen Mann und einer natürlich geborenen Frau“ an der Liberty University nicht zulässig.

Besonders der letzte Punkt sollte Falwell im Laufe der nächsten Wochen zum Verhängnis werden. Mehrere amerikanische Presseberichte deckten Details seines Privatlebens auf und unterstellten dabei wahlweise seiner Frau eine langjährige Affäre mit einem jungen Mann, den das Paar in Florida an einem Hotelpool kennengelernt haben soll, oder schrieben, dass beide Ehepartner an der Affäre beteiligt gewesen sein sollen. Je nach Auslegung ist Falwell mal Opfer im Stil des Films „Eine verhängnisvolle Affäre“ (in dem Glenn Close nach einer Affäre dem verheirateten Michael Douglas nachstellt), mal wird er als Manipulator eines jungen Mannes beschrieben. Noch am Montag bestritt Falwell einen entsprechenden Reuters-Bericht, trat dann aber nach langem Hin und Her von seiner Position an der Universität zurück.

In Amerika schlägt der Fall auch deshalb so große Wellen, weil die Liberty University ein wichtiger Ort für Republikaner ist und Falwell als einer der einflussreichen christlichen Unterstützer von Präsident Trump gilt. Mitten im Wahlkampf 2016 sprach er sich als erster Evangelikaler für Donald Trump aus, zu einer Zeit, als der noch als Außenseiterkandidat galt und das christliche Lager Ted Cruz die Treue hielt. „Donald Trump führt ein Leben in Liebe und Fürsorge, so wie Jesus es geboten hat“, sagte Falwell damals. Seine Worte hatten Gewicht, denn die Liberty University ist eine der führenden christlichen Schulen in Amerika. Rund 85.000 Studenten sind dort eingeschrieben. Der strenge Kurs war von Falwells Vater vorgegeben, der die Universität 1971 gründete mit dem erklärten Ziel „Champions für Christus auszubilden“. Donald Trump hielt 2017 seine erste Rede als Präsident vor Studenten auf dem Campus der Liberty University und trat damit in die lange Reihe berühmter republikanischer Politiker von Ronald Reagan bis George W. Bush, die die Universität als Bühne für ähnliche Auftritte genutzt hatten.

Seit Farwell die Leitung der Universität nach dem Tod seines Vaters 2007 übernommen hat, sorgte er zwar dafür, dass die private Universität sich finanziell stabilisierte. Er geriet jedoch immer wieder durch krasse politische Äußerungen in den Fokus der Medien. So sprach er sich 2015 nach dem Terroranschlag von San Bernardino für laxere Waffengesetze aus und fiel durch islamfeindliche Kommentare auf. Während der Coronapandemie verbreitete er Verschwörungstheorien und twitterte im Mai ein Bild als Reaktion auf die Maskenpflicht, das einen weißen Studenten mit einem schwarz geschminkten Gesicht und einen in einer Ku-Klux-Klan-Robe zeigte. In der Vergangenheit verließen nach solchen Aktionen immer wieder Stundeten die Universität.