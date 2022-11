Sergej Lawrow auf Bali : Spott über T-Shirt des russischen Außenministers

Aktualisiert am

Das sei ein altes politisches Spiel, kommentierte Russlands Außen­minister Sergej Lawrow die Berichte, er sei nach seiner Ankunft zum G-20-Gipfel auf Bali mit Herzproblemen in ein Krankenhaus eingeliefert worden: „Über unseren Präsidenten schreiben sie schon gut zehn Jahre, dass er krank ist.“ Ein kurzes Video, das Lawrows Sprecherin Maria Sacharowa am Montag auf ihrem Telegram-Kanal verbreitete, sollte dessen Wohlbefinden belegen: Es zeigt den Minister in T-Shirt und kurzen Hosen auf einer Terrasse, im Hintergrund Palmen. Auf einem Tischchen vor ihm liegen ein iPhone und Papiere. Er bereite sich gerade auf die Auftritte der nächsten Tage vor, erläutert Lawrow.

Hätte Lawrow die Berichte über seine angeblichen Herzprobleme unkommentiert gelassen, wären sie in der Flut der politischen Nachrichten vom Gipfel auf Bali vermutlich einfach untergegangen. Schließlich zeigte er sich am Dienstag bei verschiedenen offiziellen Anlässen ohne erkennbare Anzeichen von Schwäche.

Über den Anzug und die Krawatte, die er dabei trug, gibt es nichts weiter zu sagen. Anders ist das bei dem T-Shirt, das Lawrow bei dem Versuch trug, Mutmaßungen über seine Gesundheit aus der Welt zu schaffen. Darauf steht in großen Buchstaben der Nachname des 1988 mit 27 Jahren gestorbenen schwarzen amerikanischen Künstlers Jean-Michel Basquiat. Basquiat war heroinsüchtig und queer – und damit die perfekte Verkörperung jener angeblichen sittlichen Verkommenheit des Westens, gegen die – wie Präsident Wladimir Putin – auch Sergej Lawrow immer wieder wettert.

Im russischen Parlament soll nächste Woche ein Gesetz beschlossen werden, das jede neu­trale oder positive Darstellung von Homosexualität als „LGBT-Propaganda“ unter Strafe stellt. Der Krieg gegen die Ukraine wird regelmäßig als Kreuzzug gegen die westliche Verderbtheit dargestellt. Kaum war das Video veröffentlicht, brach wegen des Basquiat-T-Shirts in den sozialen Netzen und westlichen Medien ein Sturm des Spotts über Lawrow los.

Ihn dürfte das freilich nicht weiter kümmern. Dem russischen Publikum dürfte Basquiat kaum bekannt sein – und die kremltreuen Medien, die in Russland allein übrig geblieben sind, werden daran auch nichts ändern.