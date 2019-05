Für Jens Misera sieht es schlecht aus. Auf allen Vieren kauert er vor seinem Gegner. Keine gute Ausgangslage. Die Sache ist gelaufen. Meint man. Dann zeigt er plötzlich, wie fünf exakt plazierte Treffer die Situation verändern können. Misera rammt seinem Gegner den Ellenbogen in den Schritt, schlägt auf sein Ohr, tritt ihm in die Kniekehle, knallt mit dem Schienbein gegen seinen Hals und stampft ihm mit der Ferse senkrecht auf den Nacken. Alles gespielt, in Zeitlupe und so vorsichtig, dass die Feinmechanik jeder Aktion gut nachvollziehbar ist. „Wäre das tödlich gewesen?“, fragt eine Kursteilnehmerin. „Ja“, sagt Misera und schaut sie eindringlich an.

Es folgen weitere Auseinandersetzungen. Durchweg simuliert, durchweg harmlos. Im Ernstfall würden etliche davon tödlich enden. Auch Schwerverletzte gäbe es immer wieder, denn Gefäße, Organe und Knochen lassen sich erschreckend leicht zurichten. Sämtliche Blessuren, auf die im Training hingearbeitet wird, setzen den Gegner außer Kraft: zertrümmerter Kehlkopf und geplatzter Augapfel, gebrochenes Schlüsselbein und ramponiertes Sprunggelenk, gerissene Leber und demolierter Schädel. „Damit habe ich nicht gerechnet“, sagt Liane. Die 54 Jahre alte Pharma-Vertreterin nimmt auf Empfehlung einer Kollegin an dem Kurs teil und dachte, sie würde vor allem Methoden zur Selbstverteidigung lernen. „Das hier ist schon etwas abartig.“