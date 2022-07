Selenskyj über Frau Selenska : Ein Vorbild für ukrainische Frauen

Aktualisiert am

Star-Fotografin Annie Leibovitz hat die ukrainische First Lady Olena Selenska für die „Vogue“ fotografiert. „Ich glaube, dass sie eine sehr wichtige Rolle für die Ukraine, für unsere Familien und für unsere Frauen spielt“, sagte Selenskyj im zugehörigen Interview.

Der ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj ist stolz auf den Umgang seiner Frau Olena Selenska mit dem russischen Angriffskrieg. „Ich glaube, dass sie eine sehr wichtige Rolle für die Ukraine, für unsere Familien und für unsere Frauen spielt“, sagte Selenskyj der „Vogue“. Seine Frau sei ein Vorbild für Frauen und Kinder, die noch in der Ukraine seien. „Erst einmal hat sie eine starke Persönlichkeit. Und wahrscheinlich ist sie stärker, als sie dachte. Und dieser Krieg – nun ja, jeder Krieg bringt wahrscheinlich Qualitäten zum Vorschein, die man nie von sich erwartet hätte.“

Aus Sicherheitsgründen hat Selenskyj nach Angaben der „Vogue“ seine zwei Kinder seit Kriegsbeginn nicht mehr gesehen. „Er hat es in dieser Hinsicht viel schwerer. Er leidet. Und dann leiden auch meine Kinder, weil sie sich nicht sehen können“, sagte Selenska über die Trennung.

Selenska selbst habe die Öffentlichkeit ursprünglich nicht gesucht. „Ich mag es, im Hintergrund zu bleiben – das hat zu mir gepasst.“ Es sei für sie schwierig gewesen, ins Rampenlicht zu treten. Selenska bat zuletzt die USA bei einer Rede im Kapitol in Washington um mehr Waffen.

Bevor sie zur First Lady der Ukraine wurde, arbeitete Selenska als Comedy-Autorin und überließ auch damals schon ihrem Mann die große Bühne. Die beiden lernten sich schon in der Schule kennen und kamen dann an der Universität zusammen.

