Wahrscheinlich Selbstmord : K-Pop-Sängerin tot aufgefunden

Es ist der zweite Todesfall binnen weniger Wochen in der K-Pop-Szene: die südkoreanische Sängerin Goo Hara wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Man geht von Selbstmord aus. Der öffentliche Druck auf K-Pop-Stars ist nach wie vor groß.

Die südkoreanische Sängerin Goo Hara ist tot in ihrer Wohnung in Seoul aufgefunden worden. Sie war zunächst Mitglied der Girlband Kara und dann als Solosängerin populär, trat in Filmen und Fernsehshows auf. Ob die Leiche obduziert werde, sei noch nicht entschieden, sagte ein Ermittler der Seouler Polizei laut „The Korea Times“ bei einer Pressekonferenz am Montag. Die Untersuchungen würden zwar fortgesetzt, doch werde ein Fremdverschulden praktisch ausgeschlossen.

Leonie Feuerbach Redakteurin im Frankfurter Allgemeine Magazin. F.A.Z.

Es ist der zweite Todesfall in der K-Pop-Szene binnen weniger Wochen. Erst im Oktober war Sängerin Sulli verstorben. Auch bei ihr geht die Polizei von Suizid aus. Sulli hatte vor ihrem Tod von Anfeindung wegen ihres liberalen Lebensstils berichtet, Hara war in die Negativschlagzeilen gelangt, nachdem sie ihren früheren Freund beschuldigt hatte, ihr mit der Veröffentlichung eines Sexvideos zu drohen.

Südkorea hat eine der höchsten Selbstmordraten weltweit. Als ein Grund dafür gilt hoher Leistungsdruck. Der ist in der weltweit erfolgreichen südkoreanischen Popindustrie mit ihren eingängigen Melodien, perfekten Tanzchoreografien und knalligen Outfits besonders groß. Im Internet kursieren zahlreiche Videos von K-Pop-Stars, die bei Liveauftritten vor Erschöpfung in Ohnmacht fallen. Aus sogenannten Sklavenverträgen dürfen viele Musiker nicht aussteigen, müssen laut manchen Berichten bis zu 20 Stunden am Tag trainieren. Viele Verträge haben „No-Dating-Klauseln“: Die Bandmitglieder dürfen sich nicht verlieben, weil sie sich auf die Arbeit konzentrieren und für die Fans erreichbar wirken sollen.

2013 rasierte sich ein Girl-Group-Mitglied aus Reue die Haare ab, weil sie eine Nacht mit ihrem Freund verbracht hatte. 2017 nahm sich Kim Jonghyun, Leadsänger der Band Shinee, das Leben. In seinem Abschiedsbrief entschuldigte er sich bei seinen Fans dafür, seinen Depressionen nicht gewachsen gewesen zu sein. Auch Hara hatte sich erst im Mai bei ihren Fans entschuldigt, nachdem sie, wohl nach einem Suizidversuch, bewusstlos in ihrer Wohnung aufgefunden worden war. Damals konnte sie im Krankenhaus wiederbelebt werden. Goo Hara wurde nur 28 Jahre alt.